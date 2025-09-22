Doanh thu giảm 50%, tiểu thương bán lồng đèn thấp thỏm mùa lễ hội

Tuyến phố chuyên kinh doanh lồng đèn trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TPHCM), không khí lễ hội đã rực rỡ sắc màu, tràn ngập ánh sáng từ những món đồ chơi truyền thống, khi chưa đầy 15 ngày nữa là chính hội.

Khung cảnh rực rỡ sắc màu trên tuyến phố thực tế dường như "lệch tông" với tình hình buôn bán, không ít thời điểm "chợ lồng đèn" chủ yếu là kẻ bán, chỉ lác đác người mua. Trước những cửa tiệm bài trí đủ loại lồng đèn với vô vàn mẫu mã khác nhau, nhân viên lẫn chủ tiệm ra sức vẫy gọi, mời chào khách vào xem hàng.

Nhân viên tranh thủ giới thiệu nhanh loại lồng đèn kiểu mới, mong níu được chân khách hàng dừng lại quầy (Ảnh: Thảo Quân).

“Doanh thu giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái”, chị H., tiểu thương tại phố lồng đèn, lắc đầu ngao ngán.

Chị H. gia đình cho biết đã mưu sinh bằng nghề này hơn 10 năm. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên chị chứng kiến phố lồng đèn rơi vào cảnh đìu hiu như vậy.

“Cửa hàng nằm ở mặt tiền, đường "hot" nên phải gánh rất nhiều chi phí. Giờ mỗi ngày, tôi cố lắm cũng chỉ bán được 200 chiếc lồng đèn. Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ không đủ sức gồng gánh, phải bỏ thêm tiền túi để bù lỗ”, chị H. chia sẻ.

Nữ tiểu thương cũng cho biết, tình hình không mấy khả quan khi các mối khách sỉ hay cất hàng cũng vắng bóng mùa này.

Chị H. tư vấn cho khách những mẫu mã mới của cửa tiệm (Ảnh: Thảo Quân).

“Phần lớn doanh thu ở cửa hàng phụ thuộc vào lượng khách mua sỉ, số lượng lớn. Bình thường, một lô hàng cho khách sỉ lên đến hàng trăm chiếc lồng đèn. Năm nay, một số mối quen ở các tỉnh miền Tây không liên lạc nữa, có lẽ do tình hình kinh doanh cũng gặp khó khăn”, chị H. nhẩm tính.

Một vấn đề khác, ông Nguyễn Văn Hùng, tiểu thương tại phố chuyên doanh lồng đèn, kể chuyện đau đầu hơn là nguồn cung hàng khan hiếm. Có được vài mẫu đèn được ưa chuộng, sức mua cao thì nguồn cung lại thấp, hàng bị đội giá. Ông Hùng chỉ loại lồng đèn trong suốt treo trên quầy, cho biết giá nhập sản phầm vừa tăng từ 30.000 đồng lên 55.000 đồng/chiếc.

“Năm nay loại lồng đèn hình lá cờ, nón lá, hưởng ứng đại lễ Quốc khánh 2/9 bán rất chạy, cửa hàng nhà tôi hết sạch 3.000 chiếc chỉ trong vài ngày. Tương tự, những loại lồng đèn mẫu mã bắt mắt được khách ưa chuộng, sức mua lớn lại không đủ nguồn cung, do xưởng sản xuất chỉ làm được vài trăm chiếc mỗi ngày.

Thấy khách liên tục ghé vào, tôi mừng lắm vì tình hình kinh doanh gần đây khó quá. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải để khách rời đi khi thứ người tiêu dùng cần tôi lại không có”, ông Hùng thở dài.

Khách hàng ưa chuộng loại lồng đèn giá rẻ, phù hợp túi tiền (Ảnh: Thảo Quân).

Một chủ cửa hàng kinh doanh lồng đèn khác, chị Nguyễn Thị Hồng, nhận xét người tiêu dùng năm nay có xu hướng mua loại lồng đèn giá rẻ, phù hợp với túi tiền do mục đích sử dụng ngắn hạn, chỉ chơi mấy ngày lễ hội. Vậy nên chỉ những loại đèn giá 25.000-35.000 đồng/chiếc có sức tiêu thụ cao, còn loại có giá cao hàng trăm đến hàng triệu đồng hầu hết đều tồn kho, nằm hứng bụi.

Một nam nhân viên tại cửa hàng bán lồng đèn trên tuyến phố cho hay nếu không bán hết hàng trong dịp Tết Trung thu, chủ hàng phải chờ đến Giáng sinh, Tết Nguyên đán mới có thể tiêu thụ tiếp mặt hàng này. Vì thế, mùa trung thu cả chủ tiệm lẫn nhân viên đều phải chạy hết công suất, tìm mọi cách "giải tỏa" hàng.

Cậu nhân viên giải thích: “Khách hàng tạt qua đều chỉ dừng xe hỏi nhanh, chốt ngay, nghe giá cao là đi thẳng. Vậy nên việc của nhân viên là báo đúng giá, chỉ đúng sản phẩm mà khách cần mới mong giữ được doanh thu”.

Nguyễn Vy - Thảo Quân