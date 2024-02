Doanh nghiệp ra đường tuyển người, công nhân đổ xô nộp hồ sơ

Tuyển lượng lớn công nhân, lương 8-14 triệu đồng

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 20/2, trước cổng nhiều công ty tại TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) có khá nhiều công ty đặt biển tuyển dụng lao động trong những ngày đầu năm.

Hầu hết các doanh nghiệp đều đưa ra mức thu nhập hấp dẫn từ 8-14 triệu đồng/tháng trong thông báo tuyển dụng. Có công ty còn đặt bảng thông tin tuyển dụng ở nhiều nơi với hy vọng tìm được lao động.

Nguời lao động điền thông tin vào phiếu tuyển dụng của công ty TNHH may mặc Leading Star Việt Nam (Ảnh: Phạm Diện).

Tại đường ĐT743 giáp ranh giữa TP Thuận An và TP Dĩ An, đoạn đường cách nhau chỉ khoảng 500m nhưng có đến 3 công ty về may mặc và giày da đưa nhân sự ra đường để tuyển lao động. Người lao động tìm đến các công ty này nộp hồ sơ khá nhiều.

Các doanh nghiệp đều tìm công nhân có tay nghề, phỏng vấn ngay nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Thực tế, nhiều lao động nộp hồ sơ rồi bị trả do chưa có tay nghề.

KCN Đồng An, TP Thuận An (Bình Dương) có gần 10 công ty, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp hoạt động trong ngành may mặc cũng phải đặt bàn ghế, huy động nhân sự ra trước công ty để nhận hồ sơ.

Nhiều người đứng trước công ty trong KCN Đồng An để hướng dẫn người đi nộp hồ sơ (Ảnh: Phạm Diện).

Các doanh nghiệp này đều có nhu cầu tuyển dụng từ 300-1.000 lao động phổ thông. Trong đó, Công ty TNHH may mặc Leading Star Việt Nam đặt biển tuyển dụng tại nhiều vị trí khác nhau với số lượng lên đến 1.000 công nhân.

Tại 2 cổng của công ty đều có nhân sự hướng dẫn người đi tìm việc. Tại bàn điền phiếu thông tin có hàng chục người lao động ngồi viết.

Vợ chồng anh Trần Thanh Lâm, chị Nguyễn Thị Phấn (cùng SN 1981, ngụ tại Vĩnh Long) cho biết, trước đây, hai vợ chồng làm tại một căn tin của công ty tại quận 9, TPHCM. Do muốn thay đổi công việc, anh chị quyết định nghỉ, qua Bình Dương tìm công việc mới.

Sáng nay, hai vợ chồng anh Lâm đến nộp hồ sơ tại công ty Leading Star Việt Nam nhưng bị từ chối do cả hai đều không có tay nghề.

Nhiều người mang hồ sơ xin việc làm tại một công ty may trên đường ĐT743, TP Dĩ An (Ảnh: Phạm Diện).

Tuy nhiên, sau đó lại có một người phụ nữ giới thiệu là người của công ty và nhận hồ sơ của anh chị. Người này khẳng định không có tay nghề vẫn sẽ được nhận vào làm và đào tạo. Riêng chồng của chị Phấn thì có thể làm tạp vụ do công ty chỉ tuyển nam, đã có tay nghề.

"Hai vợ chồng tôi đều đã trên 40 tuổi lại không có tay nghề nên đi tìm việc trong thời gian này rất khó. Tuy nhiên, cả hai vẫn hy vọng sẽ tìm được công việc phù hợp trong những ngày đầu năm", chị Phấn nói.

Một số công ty khác trong KCN Vsip (TP Thuận An), KCN Đại Đăng, Sóng Thần 3, Kim Huy (TP Thủ Dầu Một) cũng bắt đầu tuyển dụng lao động trong những ngày đầu năm.

94% doanh nghiệp trở lại hoạt động sau Tết

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 19/2, có khoảng 94% doanh nghiệp trở lại hoạt động, hơn 90% lao động trở lại làm việc. Trong đó, tỷ lệ trở lại của doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đạt hơn 90%, người lao động cũng ở mức tương đương; doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đạt hơn 95%, người lao động tại đây đạt hơn 91%.

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương, tình hình lao động trở lại công ty làm việc cơ bản ổn định.

Nhiều người chờ đến lượt phỏng vấn tại một công ty sản xuất gậy golf trong KCN Vsip (Ảnh: Phạm Diện).

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng những tháng đầu năm 2024 tại Bình Dương vẫn tập trung ở một số lĩnh vực như may mặc, giày da, gỗ... Dự báo trong 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000-30.000 lao động (trong đó chủ yếu là lao động phổ thông và lao động có tay nghề chiếm 80%).

Nguồn lao động chủ yếu bổ sung cho số lao động thiếu hụt sau Tết. Bên cạnh đó, tình trạng nhảy việc, chuyển đổi việc làm, mức lương mới sẽ làm cho thị trường tuyển dụng sôi động hơn ở cuối quý 1/2024.

Theo dự báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, nhu cầu việc làm của người lao động sẽ tăng mạnh sau Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết quý 2/2024. Có khoảng 35.000 lao động tham gia vào thị trường cung lao động (trong đó độ tuổi từ 18-45 chiếm đa số).