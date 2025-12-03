Doanh nghiệp cho nghỉ Tết 13 ngày, tăng 7,5% lương từ đầu năm 2026

Lao động mới vào làm vài tháng vẫn có thưởng Tết

Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (TPHCM), cho biết doanh nghiệp dự kiến cho công nhân và người lao động nghỉ Tết từ ngày 13/2 đến 26/2 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 10 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Công nhân tại nhà máy ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo ông Sơn, doanh nghiệp hiện có khoảng 450 công nhân ở khối sản xuất. Mỗi người dự kiến sẽ được thưởng 1 tháng lương thực nhận, với mức trung bình khoảng 11 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất hơn 15 triệu đồng và thấp nhất là 6,8 triệu đồng.

“Kể cả những lao động mới vào làm vài tháng, thậm chí vài ngày, công ty vẫn chi thưởng theo thời gian làm việc thực tế”, ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Sơn cho biết dù tình hình kinh doanh gặp nhiều thách thức, doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo đầy đủ chế độ lương, thưởng cho công nhân. Năm nay, tỷ lệ nghỉ việc tại công ty không đáng kể. Theo đánh giá chung, Song Ngọc đã trải qua một năm đầy khó khăn nhưng vẫn giữ được sự ổn định về nhân lực và sản xuất, kinh doanh.

“Sau một thời gian chật vật tuyển dụng, chúng tôi đã bổ sung đủ công nhân cho hai dây chuyền mới mở rộng sản xuất. Sắp tới, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì việc sản xuất, kinh doanh, chỉ tuyển mới một số lượng lao động nhất định để thay thế những người nghỉ việc sau Tết”, ông Sơn chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài gần 2 tuần (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TPHCM), cho biết doanh nghiệp vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kéo dài từ ngày 13/2 đến 24/2. Năm ngoái, công ty thưởng Tết cho mỗi công nhân tương đương 2 tháng lương.

“Năm nay, đơn vị đang xây dựng kế hoạch để duy trì mức thưởng tối thiểu như thường lệ. Dù kinh doanh khó khăn, công ty vẫn đảm bảo lương, thưởng để người lao động có được cái Tết trọn vẹn. Lịch nghỉ Tết dài hơn quy định cũng giúp công nhân có thêm thời gian sum họp bên gia đình”, bà Nhung cho biết.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TKG Teakwang Vina (Đồng Nai), cho biết gần 35.000 công nhân của đơn vị sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15/2 đến 22/2. Hiện công ty vẫn đang xây dựng kế hoạch thưởng Tết.

“Trước mắt, chúng tôi vẫn duy trì các chương trình hỗ trợ như chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, ngày hội gia đình, tiệc sum vầy… Ngoài ra, những lao động gặp khó khăn do bão lũ cũng đã được công ty và công đoàn hỗ trợ kịp thời”, ông Phúc nói.

Khẩn trương tăng lương cho người lao động

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293 quy định mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ, áp dụng từ đầu năm 2026 với mức tăng 7,2%. Theo nghị định này, mức lương tối thiểu vùng cao nhất đạt 5,3 triệu đồng/tháng, còn vùng thấp nhất là 3,7 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch tăng lương cho người lao động, áp dụng từ năm 2026 (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Bộ Nội vụ cũng đã gửi công văn đến Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, đề nghị báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026, đồng thời tổng hợp số liệu gửi về Bộ trước ngày 25/12.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Song Ngọc, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tăng lương cho người lao động từ tháng 12. Sau đợt điều chỉnh này, quỹ lương của đơn vị tăng 7,5%.

“Chúng tôi triển khai sớm để hoàn tất kịp thời các thủ tục liên quan đến thưởng, phụ cấp và bảo hiểm xã hội cho người lao động trong năm tới. Tại đơn vị, đa số công nhân làm việc chủ yếu hưởng theo năng suất nên thu nhập vốn đã khá cao. Do đó, khi có quy định tăng lương tối thiểu, doanh nghiệp cũng không chịu nhiều áp lực”, ông Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TKG Teakwang Vina, cho biết trước bối cảnh tăng lương tối thiểu, đơn vị vừa có thuận lợi, vừa đối mặt không ít thách thức. Doanh nghiệp đang xây dựng kế hoạch điều chỉnh lương và dự kiến công bố trong tháng 12 để kịp áp dụng từ tháng 1/2026.

Lương tối thiểu từ năm 2026 tăng 7,2% (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

“Theo quy định mới, chúng tôi có cơ sở rõ ràng hơn để thương lượng với người lao động. Công đoàn cũng chủ động đề xuất các chế độ phúc lợi từ đầu quý IV. Tuy nhiên, việc tăng lương đồng loạt cho gần 35.000 lao động chắc chắn cần được bàn bạc và cân nhắc kỹ.

Thách thức lớn nhất là thị trường xuất khẩu vẫn có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, mọi điều chỉnh buộc phải được đàm phán cẩn trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động và duy trì “sức khỏe” doanh nghiệp”, ông Phúc nhấn mạnh.