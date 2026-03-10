Diễn biến mới vụ "mượn" hơn 10 tỷ đồng tiền đền bù để trả lương, thưởng

Ngày 10/3, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị đã có văn bản phản hồi báo chí đối với vụ việc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột (Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột) đã tạm ứng hơn 10 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng các dự án để trả lương, thu nhập tăng thêm, tiền thưởng... cho cán bộ, nhân viên của đơn vị này trong giai đoạn 2019-2025.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, vụ việc được phát hiện trong quá trình đơn vị tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột.

Trụ sở Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột (Ảnh: Trương Nguyễn).

Thời điểm bàn giao, ngoài khoản tiền đã tạm ứng từ kinh phí bồi thường, trung tâm còn nợ hơn 400 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các lao động hợp đồng.

Nguyên nhân là do nguồn thu duy nhất của Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột để chi trả lương, thưởng cho khoảng 60 lao động và hoạt động khác là khoản trích 2% từ tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Tuy nhiên, do Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột gặp nhiều vướng mắc trong thủ tục nên khoản kinh phí 2% này chưa được phê duyệt để xử lý các khoản chi, dẫn đến việc phải "mượn" tạm từ nguồn khác để duy trì hoạt động.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đã báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh Đắk Lắk sau đó chỉ đạo UBND các xã, phường và đơn vị khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường của các công trình, dự án còn tồn đọng thuộc phạm vi các phường, xã của UBND thành phố Buôn Ma Thuột (trước đây).

Trên cơ sở các phương án được duyệt, các đơn vị sẽ thực hiện trích 2% kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường theo quy định để hoàn trả dứt điểm khoản kinh phí bồi thường mà Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột đã tạm ứng trước đó.

Riêng khoản nợ bảo hiểm hơn 400 triệu đồng của Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thống nhất để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột sử dụng nguồn chi phí quản lý dự án của đơn vị để thực hiện chi trả theo quy định.

Như Dân trí phản ánh, Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột đã "mượn" hơn 10 tỷ đồng từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ của các dự án chưa chi trả cho người dân (do chưa đạt được thỏa thuận) để thực hiện nhiều khoản chi tại đơn vị này.

Trong đó, tiền lương được chi ứng hơn 6,1 tỷ đồng; tiền không nghỉ phép hơn 680 triệu đồng; tiền bổ sung thu nhập tăng thêm hơn 1,7 tỷ đồng; tiền chi trong ngày lễ, Tết hơn 530 triệu đồng, cùng nhiều khoản chi khác.

Với nhiều vướng mắc gặp phải, lãnh đạo trung tâm cho rằng nếu không tạm ứng xoay xở để trả lương, người lao động có thể bỏ việc, dẫn đến các công trình dự án đang đền bù dở dang gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ.