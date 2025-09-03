Đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp để giảm nghèo bền vững

Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc dự án 4 Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025.

Thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 4, trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh Thanh Hóa được trung ương phân bổ hơn 99 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được trung ương hỗ trợ, tỉnh đã phân bổ cho 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp để xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo.

Học sinh thực hành kỹ năng, nghiệp vụ du lịch gia đình tại Trường Trung cấp nghề Nga Sơn (Ảnh: Ngọc Minh).

Trong đó, dự án Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn 57,5 tỷ đồng, Trường Trung cấp nghề Nga Sơn hơn 41,9 tỷ đồng, để thực hiện xây dựng, nâng cấp, cải tạo phòng học, nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị.

Tỉnh Thanh Hóa đã giao vốn giai đoạn 2022-2024 hơn 80,8 tỷ đồng; năm 2025 hơn 18,5 tỷ đồng cho Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn và Trường Trung cấp nghề Nga Sơn để triển khai thực hiện.

Đến hết năm 2024, tỉnh đã giải ngân được hơn 75,3 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch. Trong đó, Trường Trung cấp nghề Nga Sơn giải ngân hơn 39,8 tỷ đồng, đạt 95,02% kế hoạch vốn, hoàn thành xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn giải ngân được hơn 35,5 tỷ đồng, đạt 61,87%.

Đối với tổng vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 là hơn 142,7 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa đã giao 100% vốn cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện.

Giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã giải ngân hơn 35 tỷ đồng vốn sự nghiệp, đạt 17,90% kế hoạch vốn. Trong năm 2025, tỉnh tiếp tục giải ngân hơn 38,8 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 25 tỷ đồng vốn sự nghiệp được chuyển nguồn từ năm 2024 sang và vốn năm 2025 trung ương phân bổ.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, tỉnh đã hỗ trợ mua sắm thiết bị, phương tiện đào tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất từ nguồn vốn sự nghiệp cho 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với các hoạt động sử dụng vốn sự nghiệp, các địa phương trong tỉnh đã mở 97 lớp với hơn 2.500 học viên tham gia học nghề; các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyển sinh hơn 83.300 người; mở được trên 20 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho trên 700 người lao động, tập trung chủ yếu vào các ngành, nghề như: Đan lát thủ công, trồng trọt, chăn nuôi, nghiệp vụ du lịch gia đình, chế biến lâm sả, kỹ thuật chế biến món ăn.

Ngoài ra, tổ chức đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, người dạy nghề và kỹ năng mềm cho cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp làm công tác tư vấn hướng nghiệp cho 320 người; 11 lớp tập huấn kiến thức kỹ năng khởi nghiệp cho 660 học sinh, sinh viên; 10 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp cho 600 người; 7 ngày hội tư vấn, hướng nghiệp cho trên 2.100 hoc sinh…

Học sinh thực hành kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Trung cấp nghề Nga Sơn (Ảnh: Ngọc Minh).

Là một trong những đơn vị thụ hưởng từ Tiểu dự án 1 dự án 4, ông Nguyễn Ngọc Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nga Sơn cho biết, trường được giao nhiệm vụ đào tạo nghề, đây là lĩnh vực quan trọng.

Nguồn lực đầu tư từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ giúp trường thực hiện tốt nhiệm vụ mà còn góp phần cung ứng lao động có kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Theo ông Minh, nguồn vốn hỗ trợ đã giúp trường cải tạo, nâng cấp phòng học, xưởng thực hành, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn, hiện đại hơn; trang thiết bị dạy nghề được bổ sung, nâng cấp theo hướng gắn với thực tiễn sản xuất, đáp ứng chuẩn kỹ năng nghề, giúp học sinh được thực hành trên máy móc gần với thực tế doanh nghiệp.

Chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên rõ rệt, giờ học thực hành sinh động, sát thực tế, học sinh dễ tiếp cận kiến thức, kỹ năng hơn. Giáo viên có điều kiện áp dụng phương pháp dạy học mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học.

Nhờ được học tập trong môi trường hiện đại, học sinh ra trường có tay nghề vững, dễ tìm việc, nhiều em được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi còn đang học. Đây còn là cơ hội quan trọng giúp lao động nông thôn, con em gia đình khó khăn được tiếp cận nghề nghiệp, từ đó có việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần trực tiếp vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Quách Tuấn