Bộ Nội vụ số hóa toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ người có công

Theo Quyết định 514/QĐ-BNV ban hành mới đây, Bộ Nội vụ công bố danh mục các thủ tục hành chính được tái cấu trúc quy trình, cắt giảm thành phần hồ sơ giấy và thay thế bằng dữ liệu điện tử đã tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Trong 12 thủ tục hành chính được đưa vào diện tái cấu trúc, có 6 thủ tục thuộc lĩnh vực người có công, gồm công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; công nhận người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an; cấp giấy xác nhận thân nhân người có công; giải quyết chế độ ưu đãi với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá; sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công.

Thủ tục liên quan đến người có công được số hoá (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tự động lấy dữ liệu dân cư, bảo hiểm xã hội

Theo Bộ Nội vụ, các thủ tục được tái cấu trúc nhằm thực hiện Chỉ thị 24 của Thủ tướng về thúc đẩy ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Điểm đáng chú ý là nhiều thành phần hồ sơ giấy sẽ được thay thế bằng dữ liệu điện tử đã có trong hệ thống quốc gia.

Chẳng hạn, ở các thủ tục công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, công nhận thương binh hoặc giải quyết chế độ ưu đãi với vợ/chồng liệt sĩ tái giá, hệ thống sẽ tự động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để lấy thông tin hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội của người dân.

Với thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân người có công hoặc sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công, dữ liệu căn cước công dân sẽ được khai thác trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua VNeID. Người dân đăng nhập bằng mã định danh điện tử, không cần ký số.

Theo quy trình mới, khi người dân đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia và lựa chọn thủ tục hành chính, hệ thống sẽ tự động xác định các giấy tờ cần nộp, đồng thời cho phép tái sử dụng dữ liệu từ các lần giải quyết thủ tục trước, cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc kho dữ liệu cá nhân trên VNeID.

Hồ sơ, kết quả đều xử lý trên môi trường điện tử

Không chỉ cắt giảm hồ sơ giấy, Bộ Nội vụ còn số hóa toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ người có công từ tiếp nhận, thẩm định tới trả kết quả.

Theo đó, cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ trên hệ thống điện tử. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, yêu cầu bổ sung sẽ được gửi trực tiếp qua tài khoản của công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được lãnh đạo cơ quan ký số trực tiếp trên hệ thống. Sau đó, hệ thống tự động chuyển kết quả sang bộ phận văn thư điện tử để lấy số, vào sổ và đóng dấu điện tử.

Sau khi hoàn tất xử lý, kết quả bản điện tử được tự động chuyển vào kho dữ liệu điện tử của cá nhân trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và VNeID để lưu trữ, sử dụng cho các thủ tục tiếp theo.

Dù vậy, Bộ Nội vụ vẫn duy trì hình thức trả kết quả bản giấy qua dịch vụ bưu chính công ích trong trường hợp pháp luật chuyên ngành yêu cầu hoặc người dân có nhu cầu nhận hồ sơ giấy.

Trong mô tả quy trình, Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh công dân chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu điện tử do mình cung cấp lên hệ thống. Các tài liệu có thể được scan, chụp từ bản chính hoặc sử dụng trực tiếp bản điện tử đã có sẵn.