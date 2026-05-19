Tiền lương đóng BHXH tối đa 50,6 triệu, lương hưu có thể gần 40 triệu đồng

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Khi chưa bỏ lương cơ sở thì mức tham chiếu được xác định bằng lương cơ sở. Do đó, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất tăng lên là 2,53 triệu đồng và cao nhất là 50,6 triệu đồng/tháng.

Theo công thức tính lương hưu, mức lương hưu cao nhất có thể ở mức 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa nêu trên, tương đương gần 40 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, các khoản trích theo lương như: Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn. Một số chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở bao gồm: Chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất cũng được điều chỉnh theo lương cơ sở.

Nhiều khoản đóng theo lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1/7 (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Ngoài ra, các khoản trợ cấp như trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở.

Còn một số khoản khấu trừ lương, bồi thường của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động cũng sẽ được điều chỉnh khi mức lương cơ sở được điều chỉnh.

Mức hoạt động phí đại biểu HĐND, sinh hoạt phí, phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, các khoản phụ cấp, trợ cấp hỗ trợ khác và sinh hoạt phí cho các đối tượng đặc thù theo quy định cũng được điều chỉnh theo lương cơ sở.

Mức đóng bảo hiểm y tế được điều chỉnh

Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế được tính bằng 4,5% lương cơ sở. Khi lương cơ sở tăng lên, số tiền đóng bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng cũng tăng tương ứng.

Hiện nay, với người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, người thứ nhất đóng bằng 4,5% lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt đóng bằng 70%, 60%, 50% mức của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40%.

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình của người thứ nhất là 113.850 đồng/tháng; người thứ hai là 79.695 đồng/tháng; người thứ ba khoảng 68.310 đồng; người thứ tư là 56.925 đồng và từ người thứ năm trở đi là 45.540 đồng.

Tính theo năm, người thứ nhất sẽ đóng khoảng 1,3662 triệu đồng, các thành viên tiếp theo giảm dần, đến người thứ năm còn khoảng 546.480 đồng.

Đối với học sinh - sinh viên, ngân sách nhà nước đã nâng mức hỗ trợ lên tối thiểu 50%. Bên cạnh đó, người thuộc hộ cận nghèo tại các xã khó khăn vẫn được ngân sách chi trả 100% tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số cũng được hỗ trợ ít nhất 70% mức đóng.