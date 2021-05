Đắk Lắk: Nhu cầu tuyển dụng lao động giảm trên 36% trong quý đầu năm

Dân trí Nhu cầu tuyển dụng lao động trong quý 1/2021 tại Đắk Lắk giảm 36,77% so với cùng kỳ năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19 và nền kinh tế đang phục hồi.

Ngày 23/4, theo một lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk, quý 1/2021 có 627 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký tuyển dụng tại trung tâm với tổng nhu cầu tuyển là 6.002 người. Trong đó, chủ yếu tuyển dụng lao động phổ thông với 4.634 người.

Toàn tỉnh có 955 lượt người lao động nộp hồ sơ tìm kiếm việc làm tại trung tâm. Cụ thể, trình độ đại học có 280 hồ sơ; cao đẳng: 143 hồ sơ; trung cấp: 81 hồ sơ; bằng nghề: 91 hồ sơ; Lao động phổ thông: 360 hồ sơ.

Người lao động đăng ký tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Qua so sánh với cùng kỳ năm 2020, nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiệp trong quý 1/2021 tại Trung tâm giảm 36,77%. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông giảm đến 44,42%.

"Đến nay, Việt Nam đã thể hiện được khả năng kiểm soát dịch tốt và nền kinh tế bước đầu được phục hồi, các đơn vị, doanh nghiệp trong nước khôi phục lại quy mô sản xuất, kinh doanh do đó nhu cầu tuyển dụng lao động qua Trung tâm cũng sẽ tăng lên trong thời gian tới", một lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk cho hay.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm trong quý 1/2021 tăng lên gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020 (do trong năm 2020, quý 1 do ảnh hưởng dịch bệnh, Trung tâm đã tạm hoãn tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm…)

Trong quý 1/2021, Trung tâm đã giới thiệu được 1.781 lượt ứng viên đến phỏng vấn tại các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động. Kết quả, có 700 lượt ứng viên có việc làm, tỷ lệ có việc làm sau giới thiệu là 39,30%.

Theo nhận định của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk, trong quý 2/2021, nhu cầu tuyển dụng lao động ngành du lịch có khả năng tăng cao khi Đắk Lắk tổ chức Chương trình kích cầu du lịch lần 2 nhằm phục hồi tăng trưởng du lịch địa phương.

Đồng thời, nhu cầu tìm kiếm việc làm trong nước và xuất khẩu lao động trong quý 2/2021 sẽ tiếp tục tăng cao so với quý 1/2021, nhiều người lao động trước đó bị mất việc làm mà chưa tìm được việc làm ổn định vẫn sẽ tích cực tìm kiếm việc làm và lực lượng lao động trẻ là các bạn học, sinh viên mới ra trường tham gia vào thị trường lao động đông đảo.

Thúy Diễm