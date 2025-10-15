Đà Nẵng trả lương cao nhất 150 triệu đồng/tháng để tuyển nhân tài

Ngày 15/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định triển khai một số nhiệm vụ trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công.

Nghị quyết quy định, đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản trị doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút nhân lực, đề xuất mức lương 50-150 triệu đồng/tháng.

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trường hợp thuê khoán công việc hoặc sản phẩm theo hợp đồng, mức thù lao sẽ được thỏa thuận trên cơ sở lĩnh vực, yêu cầu, khối lượng công việc, năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Nghị quyết cũng nêu rõ, đối với người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thành phố sẽ hỗ trợ một lần ban đầu 100 triệu đồng/người.

Thành phố cũng đưa ra quy định mức lương theo tháng đối với chuyên gia chuyên môn, huấn luyện viên không quá 25 triệu đồng/người; văn nghệ sĩ, vận động viên không quá 20 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt còn được hưởng chế độ khen thưởng, tạo điều kiện lưu trú tại địa phương, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu để phát huy hết khả năng và đạt thành tích cao nhất.

Người thuộc diện được thu hút còn có thể được hỗ trợ tối đa 50% chi phí lưu trú trong thời gian công tác tại thành phố Đà Nẵng, không vượt quá 20 triệu đồng/tháng trong tối đa một năm.

Đối với nhân lực chất lượng cao được thu hút theo hình thức tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào công chức, viên chức, thành phố áp dụng chính sách hỗ trợ một lần theo trình độ học vấn.

Cụ thể, trình độ đại học là 200 triệu đồng, thạc sĩ 300 triệu đồng, tiến sĩ là 500 triệu đồng, phó giáo sư 600 triệu đồng và giáo sư 700 triệu đồng.

Ngoài chính sách thu hút, thành phố còn đẩy mạnh bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đối tượng được cử đi học phải có chuyên môn phù hợp và không trong thời gian kỷ luật.

Người được hưởng chính sách thu hút và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực phải được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt và chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất tương ứng với trình độ.