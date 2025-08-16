Đà Nẵng: Đẩy mạnh đào tạo nghề và tìm việc làm cho lao động thất nghiệp

Gắn bó với Công ty TNHH Điện tử Foster ở khu Công nghiệp Hòa Cầm, thành phố Đà Nẵng hơn 15 năm nhưng vì hoàn cảnh gia đình, phải nghỉ việc, chị Nguyễn Thị Thi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng xin được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và được hỗ trợ học nghề miễn phí. Sau khi tìm hiểu, chị Thi đã đăng ký học lớp kỹ thuật pha chế đồ uống.

“Trước đây đi làm cho công ty, mức lương cơ bản tôi nhận được hơn 6 triệu đồng/tháng mà không ổn định nên xin nghỉ làm. Sau khi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm nộp giấy tờ để hưởng BHTN và được nhân viên trung tâm tư vấn học nghề, tôi đã lựa chọn nghề pha chế đồ uống và sau đó mở quán cà phê, giải khát tại nhà, thu nhập ổn định đủ để trang trải cuộc sống”, chị Thi cho biết.

Sau khi được hỗ trợ học nghề, chị Nguyễn Thị Thi mở quán cà phê giải khát với thu nhập ổn định (Ảnh: Diệu Ngọc).

Thời gian qua, chính sách BHTN tại Đà Nẵng cũng được các cơ quan chức năng quan tâm và đẩy mạnh. Để tạo thuận lợi cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng bố trí cán bộ, nhân viên tiếp đón, tư vấn giúp người lao động hoàn thiện hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp bảo đảm chính xác, khoa học, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, đặc biệt là những tiêu cực trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc tiếp nhận và giải quyết hưởng chính sách BHTN được bảo đảm theo phương châm đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian.

Đơn vị cũng chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp thực tế địa phương; trực tiếp trả lời, giải đáp thắc mắc của người sử dụng lao động, người lao động trên website, qua điện thoại hoặc giải đáp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng chính sách BHTN… Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ cơ quan Bảo hiểm xã hội kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách BHTN.

Cùng với việc giải quyết hồ sơ, thủ tục để người lao động thụ hưởng chính sách một cách nhanh nhất, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã chủ động tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề, du học, xuất khẩu lao động cho người lao động thất nghiệp để họ sớm quay lại thị trường lao động. Tất cả người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn các chính sách lao động việc làm, BHTN cũng như tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề.

Địa bàn rộng, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp với đủ các ngành nghề khác nhau nên nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng là rất lớn. Do đó, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng cũng đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để khảo sát nhu cầu tuyển dụng. Từ đó xây dựng kế hoạch triển khai các phiên giao dịch việc làm cũng như đào tạo nghề để giúp người lao động dễ dàng tiếp cận với các doanh nghiệp, nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp.

Ông Huỳnh Công Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ với trung tâm để nhờ hỗ trợ kết nối với người lao động có nhu cầu. Trong 6 tháng đầu năm, có 63 doanh nghiệp tìm đến đơn vị đặt vấn đề tuyển dụng với trên 8.400 việc làm trống, trong đó có nhiều công ty lớn như Hoiana, Cty Panko Tam Thăng, FPT Software… nhằm tìm kiếm nguồn lao động được đào tạo bài bản, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng khắt khe.

“Nhằm tạo cầu nối giữa người lao động và các doanh nghiệp, bên cạnh tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ, chúng tôi còn phối hợp với các địa phương tổ chức các phiên giao dịch vệ tinh ở vùng sâu, vùng xa. Từ đó giúp những lao động nông thôn có thêm cơ hội để tìm kiếm việc làm”, ông Hải cho hay.

Diệu Ngọc