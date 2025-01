Củ kiệu được giá, nông dân phấn khởi khi Tết cận kề

Huyện Thăng Bình là vùng trồng củ kiệu Tết trên cát lớn nhất tỉnh Quảng Nam với diện tích khoảng 200ha, tập trung ở các xã Bình Phục, Bình Sa, Bình Giang.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trên các cánh đồng trồng kiệu ở huyện Thăng Bình, người dân đang hối hả thu hoạch kiệu để nhập cho thương lái đưa đi tiêu thụ ở khắp các vùng miền.

Củ kiệu được giá, nông dân Quảng Nam phấn khởi khi Tết cận kề (Video: Ngô Linh).

Nông dân vùng kiệu Quảng Nam phấn khởi vì kiệu được giá (Ảnh: Ngô Linh).

Từ tháng 8 âm lịch, nông dân ở đây bắt đầu xuống giống. Sau 4 tháng chăm sóc, kiệu sẽ cho thu hoạch.

Năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài nên cây kiệu chậm phát triển và ra củ nhỏ, đến thời kỳ thu hoạch gặp mưa nên dễ mắc các bệnh nấm thân, khiến năng suất giảm. Tuy nhiên, kiệu được giá nên người trồng vẫn rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Mẫn (57 tuổi, thôn Bình Túy, xã Bình Giang) cho hay, gia đình ông trồng 8 sào kiệu, năng suất trung bình đạt hơn 250kg/sào. Thương lái thu mua tại ruộng với giá 25.000-30.000 đồng/kg (tùy loại to nhỏ), mỗi sào kiệu gia đình ông thu về gần 7 triệu đồng.

Kiệu được làm sạch, chỉ để lại củ trước khi bán cho thương lái (Ảnh: Ngô Linh).

"Sản lượng giảm nhưng may lại được giá nên nông dân cũng được an ủi phần nào. Đây là cây trồng truyền thống của người dân địa phương, nhờ nó mà chúng tôi có tiền nuôi con cái ăn học", ông Mẫn nói.

Đang tất tả thu hoạch kiệu để thương lái thu mua, ông Lê Minh Trang (54 tuổi, thôn Tất Viên, xã Bình Phục) cho biết, gia đình ông canh tác 10 sào kiệu, năng suất trung bình 200-250kg/sào. Với giá bán hiện nay, mỗi sào kiệu sau khi trừ chi phí ông thu được gần 7 triệu đồng.

"Ngoài bán kiệu, chúng tôi còn giữ lại củ to để năm sau làm giống. Giá kiệu năm nào cũng bấp bênh, tùy thuộc vào thị trường, nhưng nếu so ra thì lãi cao gấp 3-4 lần trồng lúa", ông Trang chia sẻ.

Hơn 80% diện tích kiệu Tết đã được thu hoạch (Ảnh: Ngô Linh).

Theo bà Lê Thị Chính (53 tuổi, xã Bình Phục, thương lái thu mua kiệu), mỗi ngày bà thu mua trung bình 5-6 tấn kiệu của người dân các xã trong huyện Thăng Bình.

"Hiện nay, kiệu trong dân đã thu hoạch hơn 80%. Củ kiệu sau khi được chọn mua, mang về giũ sạch đất, phân loại và phân phối cho các cơ sở bán lẻ ở các tỉnh, thành phố của miền Trung, TPHCM…", bà Chính nói.

Ông Châu Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Bình Phục - cho hay, toàn xã có khoảng 120ha đất trồng kiệu, so với mọi năm, năm nay cây kiệu cho năng suất thấp hơn do thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, so với trồng các loại cây hoa màu khác, kiệu mang lại thu nhập cao và ổn định hơn.