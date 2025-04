Công ty không cho nhân viên gọi về gia đình, hạn chế thời gian đi vệ sinh

Super Deer, công ty sản xuất sản phẩm chăm sóc răng miệng tại tỉnh An Huy (Trung Quốc), đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội và nguy cơ bị xử phạt pháp lý. Nguyên nhân là công ty này bị tố cáo áp đặt các quy định làm việc vô lý, vi phạm quyền cá nhân của người lao động.

Công ty tại Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ vì nhiều quy định quản lý hà khắc, vô lý (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Theo bản nội quy văn phòng được đăng tải lên mạng xã hội, công ty này cấm nhân viên sử dụng điện thoại di động và rời khỏi văn phòng trong giờ làm việc. Ngay cả trong giờ nghỉ trưa, nhân viên cũng bị yêu cầu ngồi yên tại bàn để nhận suất ăn và không được phép ra ngoài. Những ai vi phạm có thể bị phạt dọn dẹp hoặc chịu các hình phạt khác.

Một số nhân viên tiết lộ công ty còn bắt họ phải ngồi đúng vị trí, hạn chế thời gian đi vệ sinh và sẽ phạt những ai không đặt ghế đúng quy định. Một nhân viên chia sẻ rằng cô từng bị khiển trách vì đeo tai nghe trong giờ nghỉ trưa, buộc cô phải dùng đồng hồ thông minh để lén liên lạc với gia đình.

Bên cạnh đó, công ty cũng bị cáo buộc giữ hợp đồng lao động bất hợp pháp, trốn đóng bảo hiểm xã hội và sa thải nhân viên không đúng quy định. Trước phản ánh gay gắt từ dư luận, ngày 25/3, cơ quan chức năng địa phương đã mở cuộc điều tra chính thức.

Luật sư Hou Shichao từ văn phòng luật Hebei Chizhou nhận định, nếu không có lý do chính đáng về an toàn hoặc bảo mật, những quy định quản lý này có thể vi phạm nghiêm trọng quyền nghỉ ngơi và tự do cá nhân của người lao động.

Sự việc đã làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người tuyên bố sẽ tẩy chay sản phẩm của Super Deer, cho rằng cách quản trị của công ty là độc đoán và phi nhân đạo.