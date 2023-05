Muôn kiểu chống nóng của người lao động nơi "chảo lửa"

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, trong ngày 5/5, toàn tỉnh Nghệ An xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất là 39 độ C, có nơi lên tới trên 40 độ C như Tương Dương, Quỳ Hợp...

Riêng tại thành phố Vinh, nhiệt độ dao động khoảng 26-38 độ C, nắng nóng. Từ khoảng 8h sáng, người dân đã bắt đầu cảm nhận mức độ gay gắt của đợt nắng đầu tiên trong năm. Người đi đường trang bị áo chống nắng, mũ, khẩu trang, găng tay để chống lại cái nắng bỏng rát.

Nắng nóng gay gắt được dự báo kéo dài đến hết ngày 7/5. Người dân được khuyến cáo cần che chắn cẩn thận, hạn chế ra ngoài trong thời gian từ 11h đến 13h, là thời điểm mặt trời thiêu đốt, nhiệt độ cao nhất trong ngày.

Lao động làm việc ngoài trời là những người cảm nhận và chịu ảnh hưởng rõ nhất bởi nắng nóng đến ngộp thở đầu mùa...

Người lao động vắt kiệt sức mưu sinh trong nắng nóng 40 độ C (Video: Hoàng Lam)

Người phụ nữ làm nghề tiếp thị sữa chua uống dừng bên đường, mặc thêm một lớp áo khoác để chống nắng. Công việc phải di chuyển nhiều giữa trời, khi nền nhiệt đến 38-39 độ C khiến chị phải trang bị kỹ càng hơn để tránh tình trạng bị sốc nhiệt.

Từ khoảng 11h trưa, nhiệt độ ngoài trời đã vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng đỉnh điểm đầu hè khiến người lao động nhanh chóng bị mất sức khi làm việc nặng ở bên ngoài. Trong ảnh là một công nhân bốc vác tại Bến xe chợ Vinh giữa trưa ngày 5/5.

Ông Thắng (trú tại thành phố Vinh) có thâm niên 10 năm làm nghề vận chuyển, bốc vác tại Bến xe chợ Vinh. Ông ký hợp đồng lao động với một nhà xe, mức lương 7 triệu đồng/tháng, công việc là nhận hàng từ người gửi, vận chuyển và chất lên xe tải.

"Công việc của tôi bắt đầu từ khoảng 4h và kết thúc lúc 14h hàng ngày. Trưa là lúc cao điểm nhận - gửi hàng, cường độ công việc cao hơn. Làm việc giữa trời nắng nóng 40 độ C, sân bê tông hấp nhiệt, lại phải bốc vác hàng hóa nặng nên rất mất sức", kéo vạt áo lên lau mồ hôi ướt đẫm mặt, ông Thắng nói.

Tính ra, thu nhập của nam cửu vạn này khoảng 230.000 đồng/ngày, bất kể nắng, mưa.

Người phụ nữ hành nghề vận tải bằng xích lô mặc áo "điều hòa" (loại áo được trang bị quạt thông gió - PV) để chống lại cái nắng gắt bỏng giữa trưa ở "chảo lửa thành Vinh".

Còn người đàn ông này phải dùng một chiếc khăn nhúng nước vắt qua đầu để làm mát. Sau một hồi làm việc, mặt ông tái đi, mồ hôi chảy ròng ròng.

Tranh thủ khi chưa có hàng để bốc, người cửu vạn nương theo bóng râm của thùng xe ngồi nghỉ, với một chiếc quạt cầm tay để xua đi không khí nóng nực.

Người lao động mệt lả, bị vắt kiệt sức trong đợt nắng nóng đầu mùa.