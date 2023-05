Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1/5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng dần về phía Đông.

Từ ngày 2 đến 3/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Khoảng 4-7/5, khu vực này có nắng nóng diện rộng.

Tháng 5/2023, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Từ nửa cuối tháng 5, nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ so với năm 2022 và trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có thể bắt đầu hoạt động từ khoảng giữa tháng 5, mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, nắng nóng suy giảm dần tại Nam Bộ.

Lượng mưa trong tháng 5 tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn từ 10% đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cao hơn 5-10%; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên thấp hơn từ 5-15%. Riêng Nam Bộ có lượng mưa mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Do tác động của nắng nóng, đặc biệt tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá... có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và hoạt động dân sinh, theo cảnh báo của cơ quan khí tượng.