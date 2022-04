Công nhân hồi hộp "ngóng" hỗ trợ tiền thuê nhà

Gần 19h, anh Nguyễn Văn Quyền - công nhân Công ty TNHH Luxshare Nghệ An (Khu công nghiệp Vsip Nghệ An) - trở về phòng trọ tại xóm Khoa Đà (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên) sau những giờ làm việc tăng ca.

Quyền và người bạn tắm rửa, dọn dẹp phòng trọ rồi leo lên giường nằm. Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để "lướt mạng". "Người lao động được hỗ trợ 1,5 triệu đồng tiền thuê trọ", dòng trạng thái từ facebook của người bạn khiến Quyền bật dậy.

Anh Nguyễn Văn Quyền tìm hiểu các thông tin về gói hỗ trợ người lao động thuê phòng trọ.

Ngay lập tức Quyền và cậu bạn cùng phòng lên mạng tìm hiểu rồi thở phào khi mình thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách này: Đang ở thuê, ở trọ; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hồi năm ngoái, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Nghệ An, người công nhân quê ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phải chuyển vào khu ký túc xá công ty ở và làm việc theo chính sách "3 tại chỗ".

Dịch giãn, nam công nhân này trở về khu nhà cũ thuê trọ. "Giá thuê trọ là 1 triệu đồng/tháng, ở tháng nào thanh toán tháng ấy, cộng thêm tiền điện nước khoảng 200 nghìn nữa. Hai anh em chia đôi, mỗi người khoảng 700.000 đồng/tháng. Sắp tới mùa hè, chắc tiền điện sẽ tăng vì sử dụng điện nhiều hơn", anh Quyền cho biết.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang có khoảng 6.000 công nhân thuê trọ, tiền thuê trọ từ 500.000-1.500.000 đồng/tháng.

Hồi đầu tháng 2/2022, vừa trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết thì Nguyễn Văn Quyền mắc Covid-19, phải nghỉ việc 10 ngày. Khi vừa đi làm lại thì xăng tăng, chi phí sinh hoạt tăng theo, trong khi thu nhập bị giảm khiến cuộc sống của nam công nhân này thêm chật vật.

"Trong thời gian nghỉ việc ở phòng trọ theo dõi sức khỏe, bác chủ nhà trọ giảm cho 300 nghìn tiền phòng. Nay nghe tin công nhân như chúng tôi được nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà trong vòng 3 tháng, số tiền được hỗ trợ cũng suýt soát số tiền thuê trọ, với chúng tôi đây thực sự là một sự động viên rất lớn. Chỉ mong chính sách này sớm đến tay người lao động", anh Quyền phấn khởi.

Từ hồi cưới nhau, vợ chồng chị Phan Thị Na (Công ty may Minh Anh Kim Liên, Khu công nghiệp Bắc Vinh, Nghệ An) thuê một phòng trọ khép kín tại xã Nghi Kim (thành phố Vinh, Nghệ An) với giá 1,5 triệu đồng, tính cả điện nước là 2 triệu đồng/tháng.

Sau Tết Nguyên đán, chồng chị Na bị mắc Covid-19, chị Na là F1, phải nghỉ làm. Vừa đi làm lại được mấy ngày thì đến lượt chị Na "dính" Covid-19.

Số tiền thuê trọ và điện nước "ngốn" một phần thu nhập đáng kể của người lao động.

"Hai vợ chồng thay nhau nghỉ làm nên thu nhập giảm sâu. Lương tháng 2 nhận xong, trang trải tiền trọ, tiền thuốc thang, thực phẩm là hết sạch, trong khi lương tháng 3 phải đến 20/4 mới được nhận. Vợ chồng tôi lại vừa đón con từ quê ra để cháu đi học lại, mỗi tháng thêm 1,5 triệu đồng tiền gửi trẻ nữa", chị Na chia sẻ.

Trong bối cảnh mọi thứ đều tăng nhưng lương chưa tăng, điều chị Na cảm thấy may mắn là chủ nhà trọ không tăng giá phòng. Bởi vậy, khi nghe tới gói hỗ trợ tiền nhà cho công nhân, chị hết sức vui mừng.

"Hai vợ chồng thì chỉ có tôi làm việc tại khu công nghiệp, tức là chỉ được hưởng một suất hỗ trợ thôi. Dù vậy cũng phấn khởi lắm rồi. Nhưng bao giờ thì khoản hỗ trợ này đến tay công nhân và chúng tôi phải làm gì để được nhận hỗ trợ thì cũng chưa thấy công ty hướng dẫn", chị Na băn khoăn.

Khoản hỗ trợ tiền thuê nhà có ý nghĩa rất lớn đối với người lao động. Bởi vậy, họ mong muốn chính sách này sớm được triển khai.

Theo thống kê, Nghệ An hiện có hơn 30.000 người lao động tại khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Trong đó, có gần 6.000 người lao động đang ở trọ với mức thuê nhà từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch và chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức lấy ý kiến của các ngành liên quan trước khi trình UBND tỉnh Nghệ An ban hành triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng đang tích cực tuyên truyền chính sách này tới các doanh nghiệp và người lao động để chủ động thực hiện khi có văn bản hướng dẫn của tỉnh, đảm bảo nhanh chóng và đúng đối tượng.