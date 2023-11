Ngày 27/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video và hình ảnh một nhóm nữ công nhân trên đường đến nhà máy may VietGlory (xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bất ngờ bị hỏng xe hàng loạt. Các xe hỏng giữa đường đều do thủng săm.

Khi kiểm tra, nhóm công nhân phát hiện trên mặt đường rải đầy đinh sắt.

Sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội. Một số người xem các clip, hình ảnh lan truyền đặt nghi vấn, có thể có đối tượng xấu cố tình rải đinh trên mặt đường để phá hoại.

Nhóm công nhân bị hỏng xe,thủng săm hàng loạt trên đường đi làm (Ảnh: Facebook).

Sau sự việc, nhóm công nhân đã xuống đường nhặt đinh vung vãi để tiếp tục đi qua. Một số tay lái nữ lo sợ xe thủng săm có thể tai nạn nên chấp nhận xuống xe, dắt bộ khiến đoạn đường bị ùn tắc.

Theo tìm hiểu, được biết, sự việc xảy ra trên tuyến đường ven sông N17, đi qua các xã Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Khu vực nhóm công nhân bị thủng săm nghi bị rải đinh là đoạn qua nhà máy nước, đóng ở địa bàn xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Bá.

"Hai hôm nay đi làm, chúng tôi bị thủng săm nhiều lắm. Hôm qua một nhóm chị em đã gom nhặt được cả nắm đinh lớn, nghi là có người cố ý rải xuống đường để phá hoại", chị Nguyễn Thị Lan, công nhân trú tại xã Quỳnh Hưng, bất bình.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bá - cho biết, phía địa phương sẽ giao cho công an xác minh, kiểm tra thông tin nhóm công nhân bị thủng săm nghi có người rải đinh để làm rõ và xử lý.

Một cán bộ Công an xã Quỳnh Hồng cho biết, phía đơn vị cũng sẽ tiến hành kiểm tra trên tuyến đường đi qua địa bàn xã để làm rõ và có hướng xử lý.