Công nhân bất ngờ nhận lì xì ngày làm việc đầu năm mới

Sáng 27/1, tức Mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão, chị Phan Thị Hường (47 tuổi, công ty Great Longview Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Vsip, tỉnh Nghệ An) là công nhân đầu tiên đến công ty sau kỳ nghỉ Tết. Nữ công nhân nhiều tuổi nhất công ty bất ngờ khi đoàn cán bộ Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam chờ đón trước cổng, chúc mừng năm mới và lì xì lấy may.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đến tận xưởng sản xuất chúc mừng năm mới và lì xì công nhân Công ty CP Bao bì Nghệ An.

"Tôi rất bất ngờ, vui khi là người đầu tiên được nhận lì xì. Không chỉ tôi mà tất cả anh chị em công nhân may mắn được nhận quà mừng tuổi đều cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm, động viên của công đoàn các cấp đến đời sống tinh thần khi chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới", chị Hường chia sẻ.

Trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết, nữ công nhân mong ước công ty phát triển mạnh mẽ hơn năm cũ, anh chị em người lao động tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển của công ty.

Công nhân nhận lì xì trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động cũng gửi gắm sự tin tưởng về sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ tổ chức công đoàn cơ sở cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để họ yên tâm gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp.

Những công nhân Công ty Great Longview Việt Nam đi làm sớm nhất được nhận lì xì từ cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Công ty Great Longview Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 200 công nhân lao động. Trong năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn do hệ lụy của dịch Covid-19 nhưng lãnh đạo công ty và tổ chức công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong duy trì việc làm, thu nhập cho công nhân. Thu nhập bình quân của người lao động sau khi đã trừ các khoản chi phí đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng.

Trong sáng 27/1, tức Mùng 6 Tết, có 75 công nhân công ty được nhận lì xì. Những người đến sau, thay vì nhận lì xì của Liên đoàn lao động tỉnh, đã được cán bộ công đoàn cơ sở mừng tuổi bằng "kẹo lộc" cùng những lời chúc mừng năm mới tới gia đình và bản thân người lao động.

Niềm vui của người lao động trước sự quan tâm, động viên của các cấp công đoàn.

Cũng trong sáng Mùng 6 Tết, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đến tận xưởng sản xuất, chúc mừng năm mới lãnh đạo doanh nghiệp và mừng tuổi 75 công nhân Công ty cổ phần Bao bì Nghệ An (đóng trên địa bàn thành phố Vinh).

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An cho biết: "Tục lì xì đầu năm là truyền thống tốt đẹp, mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Đối với tổ chức công đoàn, hoạt động chúc Tết, mừng tuổi người lao động dịp đầu năm mới, chúc anh chị em công nhân có sức khỏe tốt, có thu nhập tốt và đồng hành với doanh nghiệp vượt qua những thách thức trong năm 2023.

Thông qua hoạt động này, chúng tôi cũng mong muốn và gửi lời chúc tới các doanh nghiệp ngày càng phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh nhà, đưa lại thu nhập ổn định, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động".

Nữ công nhân phấn khởi với món quà lì xì ngay trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Đây là năm thứ 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An triển khai chương trình lì xì, chúc Tết tới người lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động mà còn thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của tổ chức công đoàn với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Không chỉ động viên tinh thần, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động mà lì xì đầu năm mới còn thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của tổ chức công đoàn với doanh nghiệp...

Hoạt động ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng hơn vào các năm tiếp theo.