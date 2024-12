Công an trắng đêm cùng nông dân tuần tra, ngăn chặn nạn trộm cà phê

Trong bối cảnh mùa thu hoạch cà phê đang diễn ra tại tỉnh Gia Lai, nông dân đối mặt với tình trạng trộm cắp gia tăng do giá cà phê cao. Để đối phó với vấn nạn này, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường tuần tra và tuyên truyền pháp luật nhằm bảo vệ mùa màng cho nông dân.

Tại huyện Đăk Đoa, hàng chục chốt bảo vệ vụ mùa đã được thiết lập. Đặc biệt, tại xã Hà Bầu, công an xã đã phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và nông dân để lập 15 chốt bảo vệ. Các chốt này được đặt tại những vị trí chiến lược nhằm ngăn chặn và răn đe nạn trộm cắp cà phê.

Công an xã Hà Bầu cùng với lực lượng an ninh cơ sở, người nông dân lập nhiều chốt nông vụ để tuần tra, ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê (Ảnh: Phạm Hoàng).

Thượng úy Nguyễn Hùng Minh, Công an xã Hà Bầu, cho biết, mô hình chốt bảo vệ mùa vụ đã được triển khai tại các khu vực nương rẫy hẻo lánh, nơi dễ bị kẻ gian lẻn vào trộm cắp cà phê. Mỗi chốt có từ 10 đến 20 người, hoạt động luân phiên 24/24h, bao gồm công an xã, tổ an ninh trật tự và nông dân.

Theo Thượng úy Minh, những năm trước, trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra trộm cắp, nhất là tại khu vực rẫy ở xa khu dân cư, gây thiệt hại lớn về kinh tế của người dân.

Mỗi tổ có hàng chục người, chia thành nhiều nhóm luân phiên đi tuần tra ở các khu vực dễ xảy ra trộm cắp cà phê (Ảnh: Phạm Hoàng).

Từ khi các chốt bảo vệ được thành lập, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nạn trộm cắp cà phê đã giảm đáng kể. Ngoài ra, tổ tuần tra còn phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ trộm cắp khác, góp phần duy trì an ninh trật tự địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng thôn 76, xã Hà Bầu, đã tích cực tham gia trực chốt bảo vệ vụ mùa.

Theo ông Phương, chốt nông vụ thôn 76 có khoảng 27 người. Các thành viên sẽ chia thành nhiều tổ, luân phiên nhau đi tuần tra từ 19h đến 5h ngày hôm sau.

Thông tin về lịch trực, số người đăng ký được cập nhật hàng ngày bằng điện thoại (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông cho biết, dù công việc tuần tra có phần mệt mỏi, nhưng tinh thần đoàn kết và quyết tâm bảo vệ tài sản của bà con đã giúp ngăn chặn nhiều vụ trộm cắp.

Thiếu tá Nguyễn Quang Phổ, Phó trưởng Công an huyện Đăk Đoa, cho biết, mô hình chốt bảo vệ vụ mùa đã được duy trì hiệu quả hơn một năm và lan tỏa ra nhiều xã khác.

Công an huyện Đăk Đoa cũng tăng cường tuần tra các tuyến đường liên xã để đảm bảo an ninh trật tự.