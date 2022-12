Cô gái 9X kiếm 150 triệu đồng mỗi tháng, tự mua nhà phố

Mỗi tháng bán 1.000 sản phẩm

Dù gia đình có công ty riêng, Lưu Gia Hân (29 tuổi, ngụ tại quận 4) vẫn luôn ấp ủ ước mơ kinh doanh, tạo dựng thương hiệu cho bản thân.

Năm 2015, khi còn là sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân sự ở một trường đại học tại TPHCM, Hân đã lên kế hoạch mở một shop thời trang online với số vốn 10 triệu đồng. Đây là số tiền mà cô gái 9X tích góp qua công việc làm thêm tại rạp phim.

"Ý tưởng này xuất phát từ khi tôi vừa tốt nghiệp cấp 3. Lúc đó đi mua sắm để chuẩn bị lên đại học, tôi thấy người trẻ có nhu cầu mua sắm quần áo cao nhưng không có đủ tài chính. Thời điểm đó cũng không có nhiều thiết kế đơn giản, phù hợp cho người trẻ vừa mặc đi học, đi làm, đi chơi", Hân nói.

Nghĩ là làm, Gia Hân bắt đầu len lỏi vào các chợ vải, hỏi han các xưởng vải và xưởng in. Chưa am hiểu nhiều về thiết kế, Hân liên hệ với một người bạn thân ở Mỹ, phối hợp cùng sáng tạo một số mẫu áo thun đơn giản để đăng bán. Tuy vậy, hai người đôi lúc không đồng ý tưởng nên Hân quyết định nhờ bạn dạy rồi tự thiết kế.

Thời gian đầu, vì số vốn ít ỏi, ba mẹ cũng giảm tiền chu cấp khi vừa lên đại học, cô gái gặp không ít khó khăn trong việc xoay vòng vốn. Hơn nữa, Hân cũng vất vả tìm xưởng do ít có nơi nào chịu may hoặc in số lượng nhỏ, chủ tiệm cũng không thể lựa chọn màu sắc, họa tiết theo ý muốn.

Trong tuần đầu, những đơn hàng đa số đến từ bạn bè, Hân thu về 7 triệu đồng, chưa trừ chi phí. Nhưng những tuần sau, thấy công việc kinh doanh trở nên im lìm, Hân mới bắt đầu đăng tải sản phẩm lên các hội nhóm thời trang trên mạng xã hội. Đồng thời, cô gái 9X còn gửi thư đăng ký gian hàng ở hội chợ và phải đợi 1 năm mới nhận được phản hồi.

Nhờ được bán ở hội chợ, các đơn hàng cứ thế tăng "chóng mặt". Chỉ trong ngày đầu mở bán, Hân thu về 7 triệu đồng và tổng hai ngày là 20 triệu. Lúc này, cô gái ngày càng chủ động hơn trong việc sản xuất, có thể đặt may số lượng lớn từ 15-16 cây vải, được chọn chất liệu tốt, mẫu mã theo ý muốn.

Lưu Gia Hân một mình khởi nghiệp với nghề bán quần áo tự thiết kế (Ảnh: NVCC).

Dù qua Úc du học vào cuối năm 2016, Hân vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cân bằng giữa việc học và khởi nghiệp. Sau 2 năm tập trung bán online, Gia Hân tận dụng thời gian 1 tháng về thăm gia đình để tìm mặt bằng mở cửa hàng.

Trong tuần đầu về Việt Nam, Gia Hân đã tìm được mặt bằng ưng ý và dự định dành 3 tuần còn lại để chuẩn bị hết các khâu "lên đồ" cho cửa hàng. Càng lấn sâu vào, Hân càng nhận ra mọi thứ vất vả và phức tạp hơn nhiều. Từ khâu chọn móc, sào treo đồ đến sắp xếp sao cho mặt bằng rộng 20m2 vừa đủ để khách vào chọn sản phẩm.

"Dự định của tôi là quay trở lại Úc, tìm công việc tạm thời và tiếp tục điều hành từ xa. Không có kinh nghiệm nên tôi cứ nghĩ 1 tháng sẽ đủ mở tiệm, vận hành ổn thỏa cửa hàng thời trang nhưng thực tế thì không. Vì thế, tôi quyết định ở lại Việt Nam luôn để tiếp tục công việc", Hân kể.

Ngày đầu tiên khai trương, khách xếp hàng dài mua hàng, đến mức nhiều người nhầm tưởng Hân thuê người tạo hiệu ứng. Công việc thành công ngoài mong đợi. Khi ấy, mỗi tháng cửa hàng bán được khoảng 1.000 sản phẩm, thu nhập 400-500 triệu đồng, với mức lợi nhuận 30%.

Năm 2019, Hân mở thêm cửa hàng ở Hà Nội. Sau khi phối hợp cùng điều hành xưởng in, đến cuối năm 2021, Hân tiếp tục đầu tư vào xưởng may 6 máy, tự quản lý từ quá trình sản xuất đến khâu bán hàng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Hân đã phải thuê một mặt bằng mới, nhưng công việc kinh doanh vẫn trên đà phát triển.

Mạo hiểm và đánh đổi

Nghĩ lại quãng thời gian một mình bươn trải, Hân đôi khi không khỏi tủi thân (Ảnh: NVCC).

Suốt quá trình khởi nghiệp, Hân phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, bởi ngay từ đầu gia đình Hân phản đối việc mở shop quần áo online.

"Ba mẹ phản đối vì muốn tôi có công việc ổn định theo đúng chuyên ngành, rồi về công ty gia đình làm việc. Cảm giác không thể làm ba mẹ hãnh diện, để nhiều người nói ra vào, tôi rất buồn. Nhưng đó cũng là động lực để cố gắng khẳng định bản thân", Hân bộc bạch.

Ở lại Việt Nam và nói dối ba mẹ là đi làm công ty, Hân duy trì thói quen sáng ra ngoài lúc 7h mỗi ngày. Vì là giả vờ, cô gái phải lê la hàng quán, chờ 10h cửa hàng mở cửa rồi qua làm việc.

Chiều 17h30 Hân về nhà, rồi tối lại nói với ba mẹ là đi chơi để qua coi shop. Mỗi tháng, Hân trích doanh thu 1 ngày, đem về đưa mẹ, nói đó là lương tháng vừa nhận. Nhiều lúc đến sớm, về trễ, Hân phải ngủ trong kho hàng.

Trong một lần tình cờ, ba mẹ Hân phát hiện shop quần áo của cô con gái sau nhiều năm hoạt động, mới tá hỏa biết cô đã một mình khởi nghiệp. Vừa giận, nhưng vừa thương con một mình cố gắng, gia đình dần chấp nhận và ủng hộ, hỗ trợ phía sau.

Kể lại hành trình của bản thân, cô gái xúc động rơi nước mắt vì không nghĩ sẽ thành công. Cô luôn tự ti không giỏi bằng chị gái.

"Có những lúc cũng thấy tủi thân, nhất là trong sự cố một mình lái xe máy chở bao hàng to, không may làm rơi giữa đường. Lúc đó tôi muốn khóc, bỏ luôn, may là có người đi đường hỗ trợ. Ba mẹ thấy tôi về nhà trong cảnh đó, thương quá nên ngỏ ý giúp đỡ", cô gái 9X kể.

Thỉnh thoảng, cả nhà cùng giúp Hân gói hàng, giao hàng. Khi chưa có xưởng may riêng, hàng nào khách muốn sửa, Hân đưa cho mẹ giúp. Vào tháng 4/2022, Hân chính thức sở hữu căn nhà riêng tại quận 4, sau nhiều năm lăn lộn khởi nghiệp.

Việc Hân tự mua nhà cũng khiến ba mẹ bất ngờ. Cô gái 9X cho rằng đây là thành quả sau nhiều năm miệt mài lao động và mong muốn các bạn trẻ hãy cố gắng bằng 200% sức lực để đạt được thành công