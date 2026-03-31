Cơ chế mới hỗ trợ trọn “vòng đời” người lao động

Ngày 31/3, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) tổ chức hội nghị tập huấn vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia phiên bản thử nghiệm và bộ công cụ triển khai cơ sở dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp.

Kết nối dữ liệu việc làm với bảo hiểm thất nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, cho biết việc xây dựng sàn giao dịch việc làm quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

“Chuyển đổi số hiện nay là yêu cầu cấp thiết. Bộ Nội vụ được giao hai nhiệm vụ trọng tâm là sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý lao động và xây dựng, vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia”, ông Bình nói.

Ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ (Ảnh: Quyết Thắng).

Theo ông, hệ thống này đang được triển khai khẩn trương theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với sự phối hợp của các đơn vị công nghệ và mạng lưới cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương. Phiên bản được sử dụng để tập huấn là bản thử nghiệm, làm cơ sở để tiến tới khai trương chính thức dự kiến vào giữa tháng 4.

Tuy nhiên, người đứng đầu Cục Việc làm cũng lưu ý, sau giai đoạn thử nghiệm, hệ thống vẫn cần tiếp tục hoàn thiện cả về pháp lý và kỹ thuật. “Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện, từ xây dựng quy trình vận hành đến kết nối đồng bộ giữa các địa phương”, ông nói.

Bên cạnh đó, ông Bình cho biết việc liên thông dữ liệu việc làm với chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một trong những nội dung các Sở và Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương trăn trở trong nhiều năm qua.

“Cùng với bộ công cụ triển khai sàn giao dịch việc làm, lần này chúng tôi đồng thời tập huấn, thử nghiệm việc sử dụng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp”, ông nói.

Theo ông, việc triển khai này không chỉ nhằm đưa hệ thống vào vận hành, mà còn là cơ sở để các Sở Nội vụ, trung tâm dịch vụ việc làm trực tiếp sử dụng, qua đó từng bước hoàn thiện cả về pháp lý và kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

Quản lý "vòng đời" lao động

Theo đại diện VNPT - đơn vị công nghệ đồng hành cùng Cục Việc làm triển khai hệ thống, Sàn giao dịch việc làm quốc gia được thiết kế xoay quanh trải nghiệm của người lao động, nhằm giúp việc tìm kiếm việc làm nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm rủi ro.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là cách tiếp cận thông tin việc làm. Thay vì phải tìm kiếm rời rạc trên nhiều kênh, người lao động có thể truy cập một nguồn dữ liệu tập trung, được xác thực và cập nhật liên tục. Hệ thống cho phép tìm kiếm việc làm theo ngành nghề, kỹ năng hoặc nhu cầu cá nhân, đồng thời tự động gợi ý các vị trí phù hợp, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tìm việc.

Đáng chú ý, người lao động có thể đăng nhập vào hệ thống thông qua tài khoản định danh điện tử (VNeID), thay vì phải tạo tài khoản riêng như các nền tảng tuyển dụng thông thường. Cách làm này giúp xác thực thông tin ngay từ đầu, hạn chế hồ sơ giả và tăng độ tin cậy trong quá trình tuyển dụng.

Đại diện VNPT trình bày cách vận hành và sử dụng Sàn giao dịch việc làm quốc gia (Ảnh: Quyết Thắng).

Quy trình ứng tuyển cũng được đơn giản hóa. Người lao động có thể tạo hồ sơ số, lưu trữ thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm và nguyện vọng việc làm trên hệ thống, sau đó ứng tuyển nhanh chóng chỉ với vài thao tác. Nền tảng còn hỗ trợ phỏng vấn trực tuyến, cho phép trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp mà không cần di chuyển, giảm chi phí và thời gian tìm việc.

Một điểm mới khác là việc tích hợp các phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Người lao động có thể tham gia các “chợ việc làm” ngay trên môi trường số, kết nối với nhiều doanh nghiệp cùng lúc, thay vì phải đến trực tiếp các trung tâm dịch vụ việc làm như trước.

Đáng chú ý, hệ thống được xây dựng như một hệ sinh thái khép kín, bao phủ toàn bộ “vòng đời lao động” của mỗi cá nhân. Từ giai đoạn học nghề, tìm việc, làm việc, đến khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tái đào tạo và nghỉ hưu, các thông tin và dịch vụ liên quan đều được liên thông trên cùng một nền tảng.

Ở góc độ quản lý, sàn cung cấp các công cụ giám sát, thống kê và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, giúp cơ quan nhà nước theo dõi biến động cung - cầu lao động, xu hướng ngành nghề và đưa ra quyết định chính sách kịp thời. Hệ thống dữ liệu được định hướng “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, tạo cơ sở cho việc điều hành thị trường lao động một cách chủ động hơn.

Với các đặc điểm đó, sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là một công cụ tìm việc, mà còn là nền tảng số toàn diện, góp phần tái cấu trúc thị trường lao động theo hướng minh bạch, hiệu quả và hiện đại hơn trong kỷ nguyên số.