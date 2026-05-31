Cựu tài xế tàu hoả nghỉ việc rồi làm phim kinh phí thấp, gây sốt toàn cầu

Tác phẩm không chỉ thu hút hàng chục triệu lượt xem mà còn nhận được lời khen từ một đạo diễn Hollywood, người thậm chí ngỏ ý muốn tuyển dụng anh.

Lưu Tử Vũ, 29 tuổi, sống tại huyện Tân Bình, tỉnh Vân Nam, công bố bộ phim ngắn mang tên Zombie Scavenger trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 9/5. Ban đầu, tác phẩm không tạo được nhiều tiếng vang trong nước. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi PJ Accetturo - một nhà làm phim AI nổi tiếng tại Hollywood - chia sẻ và giới thiệu bộ phim trên mạng xã hội vào ngày hôm sau.

Theo truyền thông Trung Quốc, đến nay bộ phim đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên toàn thế giới.

"Tôi chưa từng xem một phim ngắn nào xuất sắc như vậy trong nhiều năm qua", Accetturo viết.

Vị đạo diễn này còn đăng tải lời nhắn tìm kiếm tác giả bộ phim: "Nếu ai biết đạo diễn là ai, hãy cho tôi thông tin liên hệ. Tôi rất muốn tuyển dụng anh ấy nhưng không thể tìm thấy. Tôi nghĩ đây là một nhà sáng tạo nội dung người Trung Quốc trên Douyin".

Sau khi được cộng đồng mạng chuyển lời nhắn của Accetturo, Lưu phản hồi một cách chân thành: "Tôi không biết tiếng Anh. Tôi muốn tập trung vào công việc của mình ở Trung Quốc".

Anh cho biết đã trao đổi thư từ nhiều lần với nhóm cộng sự của đạo diễn Hollywood. Trong quá trình đó, Lưu chia sẻ thêm một số sản phẩm AI khác do mình thực hiện. Phía Accetturo cũng bày tỏ rằng nếu trong tương lai anh muốn làm quảng cáo hoặc sản xuất phim tại Mỹ, họ sẵn sàng hỗ trợ kết nối.

"Tôi chưa có kế hoạch sang Mỹ. Với tôi, họ giống như những người bạn ở bên đó", Lưu nói.

Lưu Tử Du nói về quá trình làm phim ngắn của mình (Ảnh: Weibo).

Từ tài xế tàu hỏa đến nhà làm phim AI

"Zombie Scavenger" dài khoảng 3 phút 30 giây, được xây dựng theo phong cách Atompunk. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa một robot và một búp bê mô hình trong bối cảnh khoa học viễn tưởng hậu tận thế. Lưu cho biết nguồn cảm hứng của anh đến từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng WALL-E của Disney ra mắt năm 2008.

Điều đáng chú ý là toàn bộ dự án được anh hoàn thành một mình trong vòng 10 ngày. Chi phí duy nhất khoảng 3.000 nhân dân tệ, chủ yếu dùng để mua gói thuê bao phần mềm và token phục vụ quá trình tạo nội dung bằng AI.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Lưu không được đào tạo về công nghệ thông tin hay mỹ thuật. Anh tốt nghiệp trường nghề với chuyên ngành vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong. Trước khi trở thành nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới như hiện nay, anh từng có 3 năm làm tài xế tàu hỏa.

Lưu chỉ mới bắt đầu tiếp cận việc sản xuất video bằng AI từ đầu năm nay. Động lực ban đầu đến từ lời đề nghị của cha mẹ, khi họ muốn anh chuẩn bị các tư liệu quảng bá lễ khai trương khách sạn gia đình.

Theo Lưu, một trong những yếu tố quan trọng nhất để AI tạo ra sản phẩm chất lượng là người dùng phải mô tả rõ ràng logic của cảnh quay.

"Công thức viết prompt của tôi là: chuyển động cộng động cơ hành động cộng cảm xúc, thay vì chỉ đơn giản yêu cầu AI thực hiện một động tác nào đó", anh chia sẻ.

Cảnh trong phim "Zombie Scavenger" (Ảnh: Weibo).

Không muốn say sưa với thành công sớm

Thành công bất ngờ của "Zombie Scavenger" đã mở ra nhiều cơ hội mới cho Lưu. Anh cho biết quyền sở hữu trí tuệ của bộ phim đã được chuyển giao cho một công ty điện ảnh Trung Quốc. Trong dự án phát triển tiếp theo, anh sẽ đảm nhiệm vai trò định hướng cốt truyện và nội dung chính.

Dù nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế và lời mời hợp tác từ Hollywood, chàng trai 29 tuổi khẳng định anh không muốn ngủ quên trên chiến thắng.

"Tôi không thích cảm giác choáng ngợp vì thành công nhất thời. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi", Lưu nói.

Anh cho biết đang chuẩn bị những dự án tiếp theo và hy vọng các sản phẩm trong tương lai cũng sẽ nhận được sự đón nhận tích cực từ công chúng.

"Tôi mong chờ tác phẩm kế tiếp của mình và hy vọng nó cũng có thể vượt qua những đánh giá khắt khe của khán giả", anh chia sẻ.