"Chiêu độc" lừa người đi xin việc, vay tiền dịp cuối năm

Các đối tượng lừa đảo việc làm, vay tiền lãi suất 0% thường nhắm vào người lao động mất việc, cần vay tiền sinh hoạt (Ảnh minh họa: Hải Long).

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố có hơn 128.000 người mất việc, đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ.

Trong tháng 11, 2 công ty sử dụng nhiều lao động là Công ty Việt Nam Samho ở Củ Chi, Công ty TNHH Tỷ Hùng ở Bình Tân cũng thông báo cắt giảm hàng nghìn công nhân vì thiếu đơn hàng để duy trì hoạt động sản xuất.

Mất việc dịp cận Tết khiến nhiều gia đình công nhân rơi vào cảnh khó khăn, phải tìm kiếm việc làm mới, vay nợ để sinh sống qua ngày. Với những công nhân chưa làm đủ 1 năm, không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì càng khó khăn hơn trong những ngày cận Tết.

Trước tình hình đó, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an TPHCM) cho biết, Công an TP rất quan tâm đến tình trạng người dân có thể bị lừa đảo khi tìm kiếm việc làm, vay tiền để tiêu dùng lúc khó khăn.

Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: TTBC TPHCM).

Phát biểu tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM mới đây, Thượng tá Trần Thanh Giang cho biết, Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cũng như công an quận, huyện tập trung theo dõi, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo thông qua các hoạt động tìm kiếm việc làm, vay tiền.

Riêng trong tháng 9/2022, Công an thành phố đã triệt phá 2 đường dây với tổng cộng 91 đối tượng. Hai đường dây này lừa đảo bằng cách làm giả hồ sơ vay tiền, thẻ ngân hàng, gửi cho người dân và nhờ thu hộ phí bảo hiểm vay tiền.

Vụ án lớn nhất bị công an triệt phá là vào chiều 26/9, các trinh sát Công an quận Tân Phú và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM ập vào căn nhà 3 tầng trên đường Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) bắt quả tang hơn 80 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người này giả làm nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho những người có tên trong danh sách đã soạn sẵn để tư vấn cho vay 20-100 triệu đồng với lãi suất 0%.

Nếu đồng ý, khách hàng phải đóng tiền phí bảo hiểm 1,7-3,9 triệu đồng tùy số tiền vay. Nhóm này sẽ lấy thông tin của khách rồi chuyển lại cho người cầm đầu là Nguyễn Hoàng Thạch (29 tuổi, quê Đồng Nai) làm giả hồ sơ cho vay vốn của ngân hàng.

Sau đó, nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản tiền phí bảo hiểm. Tiếp đến, Nguyễn Hoàng Thạch liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt rồi chiếm đoạt khoản tiền phí bảo hiểm trên.

Đường dây lừa đảo bằng chiêu vay vốn lãi suất 0% bị bắt quả tang (Ảnh: A.X.).

Một thủ đoạn lừa đảo việc làm khác nhắm vào người có nhu cầu tìm việc là mạo danh nhân viên các trang thương mại điện tử lớn lôi kéo người "cộng tác bán hàng online" với trò "chốt đơn, nhận hoa hồng", lập nhóm tư vấn đầu tư tài chính…

Các đối tượng thường mạo danh nhân viên các trang thương mại điện tử lớn chào mời người cần kiếm việc làm cộng tác viên bán hàng, chốt đơn hàng ảo với lý do tăng doanh số.

Lời chào mời hấp dẫn với mức thu nhập từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng một ngày. Điều kiện tham gia lại đơn giản, chỉ cần thẻ ATM và có điện thoại di động là làm được nên khá nhiều người mắc bẫy.

Theo Thượng tá Trần Thanh Giang, Công an TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống trang mạng xã hội của đơn vị, dán các tờ tuyên truyền, infographic tại các điểm công cộng, tổ chức họp khu phố để tuyên truyền… để người dân hiểu biết rõ hơn, cảnh giác với những thủ đoạn trên.