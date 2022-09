"Chiêu bài" khiến lao động Việt tự nguyện qua Campuchia làm việc

Ngày 23/9, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Hoàng Hiệp (quê Sóc Trăng) để điều tra về tội tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cũng đang củng cố hồ sơ, xử lý hành chính đối với Nguyễn Lâm Cao Nguyên (quê Hậu Giang), Nguyễn Văn Bách (21 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi vượt biên trái phép.

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, Nguyên và Bách khai được một người dụ dỗ qua Campuchia làm việc trong casino với mức lương 30 triệu đồng/tháng, "làm việc trong môi trường mát mẻ".

Ngày 20/9, theo lịch đã hẹn, cả hai có mặt tại Bến xe An Sương (TPHCM) để người này đưa về một căn nhà ở quận 12 nghỉ ngơi rồi tìm cách vượt biên trái phép.

Khoảng 21h25 ngày 20/9, khi Hiệp đang đưa Nguyên và Bách vượt biên trái phép thì bị lực lượng tuần tra Bộ đội Biên phòng và Công an phát hiện, bắt giữ tại xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Tại Đồn Biên phòng, Nguyên khai được Hiệp rủ qua Campuchia đánh bạc. Hiệp khai được thuê đưa người vượt biên trái phép với mức giá 5 triệu đồng và đã nhận số tiền này. Hiệp cũng khai mới đây đã từng đưa người lên Mộc Bài và đã được trả tiền.

Cùng ngày, Thượng tá Phạm Thành Trung cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận 34 công dân Việt Nam lao động trái phép ở Camphuchia từ Đồn Công an biên giới hữu nghị Sôm Rông, Công an tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia.

Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây tiếp nhận 34 lao động trái phép ở Campuchia (Ảnh: B.P).

Cụ thể, vào lúc 19h40 ngày 22/9, tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã phối hợp với Phòng quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Huệ tổ chức tiếp nhận 34 công dân Việt Nam lao động trái phép ở Campuchia từ Đồn Công an biên giới hữu nghị Sôm Rông, Công an tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia bàn giao.

Sau khi nhận bàn giao, 34 người này được đưa về khu vực nhà chờ thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để điều tra, sàng lọc và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trong số 34 công dân được bàn giao có 28 nam và 6 nữ, 28 người có căn cước công dân hoặc CMTND, 6 người không có giấy tờ tùy thân.