Những người chi trăm triệu đồng để chụp ảnh voọc trên núi Sơn Trà

Những ngày qua, tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp khi đông đảo nhiếp ảnh gia và du khách tập trung dưới những tán cây thàn mát để chiêm ngưỡng, chụp ảnh voọc chà vá chân nâu - loài linh trưởng được mệnh danh “nữ hoàng linh trưởng”.

Hoa thàn mát là một trong những nguồn thức ăn của voọc chà vá chân nâu (Ảnh: Lê Anh Tuấn).

Voọc chà vá chân nâu là loài đặc hữu của bán đảo Sơn Trà, thường xuất hiện kiếm ăn gần các tuyến đường ven rừng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát. Tuy nhiên, do sinh sống trên tán cây cao, việc ghi lại hình ảnh loài vật này đòi hỏi thiết bị chuyên dụng với ống kính tiêu cự lớn.

Anh Tùng, một nhiếp ảnh gia tại thành phố Đà Nẵng cho biết để chụp voọc ở mức cơ bản cần đầu tư máy ảnh 50-60 triệu đồng, còn thiết bị chuyên nghiệp có thể lên đến vài trăm triệu đồng. Bên cạnh đó là chi phí thời gian, công sức và di chuyển mỗi ngày.

Dàn ống kính trị giá hàng trăm triệu đồng để chụp những khoảnh khắc đẹp của "nữ hoàng linh trưởng" (Ảnh: Huyền My).

Theo anh Tùng, nhiều người đã gắn bó với việc “săn” ảnh voọc suốt hơn chục năm không phải vì lợi nhuận, mà bởi sức hấp dẫn đặc biệt của loài linh trưởng này. “Việc quan sát, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên của voọc mang lại cảm giác thư giãn và hứng thú”, anh Tùng chia sẻ.

Bên cạnh loài voọc chà vá chân nâu, từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm, khi hoa lim xẹt và hoa thàn mát tím nở rộ, Sơn Trà càng thu hút nhiều nhiếp ảnh gia. Lá của 2 loài cây cũng là nguồn thức ăn của voọc, khiến chúng thường xuống các tán cây thấp kiếm ăn nên giới nhiếp ảnh xem đây là “mùa vàng” để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Mỗi ngày có rất đông nhiếp ảnh gia và du khách đứng dưới những gốc cây thàn mát để chiêm ngưỡng voọc chà vá chân nâu (Ảnh: Huyền My).

Ông Lộc Lê, người gắn bó nhiều năm với việc chụp voọc tại Sơn Trà cho biết voọc có tập tính sinh hoạt khá rõ ràng khi chúng bắt đầu kiếm ăn từ khoảng 5h và nghỉ ngơi vào chiều muộn, các nhiếp ảnh gia phải canh thời gian chuẩn để có thể chụp được những bức ảnh đẹp.

Những bức ảnh sau khi chụp thường được ông Lê chia sẻ trên mạng xã hội, nhằm mục đích lan tỏa hình ảnh voọc chà vá chân nâu cùng vẻ đẹp thiên nhiên của bán đảo Sơn Trà đến với du khách trong và ngoài nước.

Huyền My