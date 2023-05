Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đi Hàn Quốc lao động ngắn hạn

Ngày 9/5, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nghệ An, đơn vị vừa phát đi thông tin khuyến cáo người lao động về chương trình làm việc tại Hàn Quốc theo visa E8 (thị thực lao động ngắn hạn).

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo đăng tải thông tin tuyển dụng lao động thời vụ tại Nghệ An đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc theo visa E8.

Thông tin tuyển dụng lao động Nghệ An đi làm việc tại Hàn Quốc theo visa E8 là không chính xác (Ảnh: P.H).

Theo nội dung thông tin đăng tải, đây là chương trình hợp tác giữa các tỉnh tại Hàn Quốc và tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực nông, ngư nghiệp, số lượng tuyển dụng 50-200 lao động, độ tuổi 18-45; tuyển dụng trực tiếp thông qua Sở LĐ-TB&XH giữa 2 tỉnh bằng hình thức tiến cử hồ sơ, mức lương 1,8-2 triệu won (tương đương 30-35 triệu đồng) chưa kể làm thêm; thời gian lưu trú 5 tháng, được gia hạn visa một năm mà không phải về nước, tối đa cho việc gia hạn là 5 năm.

Tại các thông tin đăng tải này, người lao động chỉ cần đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp trung học cơ sở, có đầy đủ sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm, phải có giấy chứng nhận cư trú tại Nghệ An. Khi người lao động nộp đầy đủ hồ sơ, chậm nhất một tháng là có thể xuất cảnh.

Ông Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An khẳng định các nội dung đăng tải về tuyển dụng lao động Nghệ An đi Hàn Quốc làm việc theo diện visa E8 nói trên là không chính xác. Hiện tỉnh Nghệ An chưa triển khai thí điểm đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo visa lao động ngắn hạn.

Tại Việt Nam hiện mới chỉ có 8 địa phương thực hiện thí điểm đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc theo diện visa E8 (Ảnh minh họa: Aboutamazon).

Để người lao động có thông tin chính xác, tránh bị lợi dụng, lừa đảo, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền qua các hệ thống loa phát thanh cho người lao động trên địa bàn biết, hiện Nghệ An chưa ký kết với các địa phương của Hàn Quốc để đưa người lao động đi làm việc thời vụ (visa E8), những thông tin đăng trên các trang mạng về nội dung trên, qua các đối tượng môi giới là không chính xác.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị nói trên phối hợp tiếp nhận xử lý thông tin, báo cáo Sở LĐ-TB&XH về các trường hợp người lao động cư trú trên địa bàn bị các đối tượng lừa gạt để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định; thông tin cho người lao động có nhu cầu tìm hiểu các chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc cần liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An để được tư vấn, cung cấp chính xác nhất về các chương trình.

Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đề nghị tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông, phòng LĐ-TB&XH để cung cấp thông tin về các chương trình đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc; đăng tải các thông tin về các chương trình làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc nói riêng và các chương trình đi làm việc phi lợi nhuận tại các nước nói chung, đồng thời đẩy mạnh thông tin các chương trình đi làm ở nước ngoài tại các chương trình hội nghị, phiên giao dịch việc làm trên địa bàn toàn tỉnh.