Ông Thò Chừ Xồng, một thợ rèn ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) chia sẻ: "Ngoài kinh nghiệm tôi thép, còn có rất nhiều bí quyết khác như: Chọn thép tốt, phù hợp cho từng sản phẩm, không dùng than đá mà phải dùng than củi để đảm bảo độ nóng. Trong lúc rèn, nếu tôi thép khi chưa đủ độ nóng thì thép non, không dùng lâu được, mà tôi quá lửa lại hay bị gãy...".