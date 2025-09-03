Bí mật đằng sau nghề đấu giá viên

Henry Highley đang là gương mặt gây sốt tại các cuộc đấu giá nghệ thuật do nhà đấu giá Phillips (Anh) tiến hành. Mới đây, anh còn xuất hiện trong danh sách 100 người London quyến rũ nhất năm 2025, do tuần báo London Standard (Anh) bình chọn.

Khi đứng trên bục điều hành các buổi đấu giá, Henry được nhận xét là quý ông quyến rũ không thể cưỡng lại, bởi sức hấp dẫn toát ra từ ngoại hình, phong thái cho tới chất giọng. Hiện tại, anh là chuyên viên đấu giá nổi bật nhất của nhà đấu giá Phillips, chuyên phụ trách các buổi đấu giá kín tiến hành tại thị trường châu Âu.

Chuyên viên đấu giá Henry Highley (Ảnh: DM).

Các buổi đấu giá này sẽ chỉ phục vụ một nhóm các nhà sưu tầm tinh tuyển, không diễn ra công khai, không công bố thông tin chính thức. Các sự kiện dạng này tuy có quy mô nhỏ nhưng tính chất khắt khe về chuẩn mực tổ chức lại rất cao. Điều này càng cho thấy mức độ chuyên nghiệp của Henry Highley - ngôi sao trong giới chuyên viên đấu giá hiện nay.

Henry đã bắt đầu sự nghiệp của một chuyên viên đấu giá từ cách đây hơn một thập kỷ. Anh so sánh phong cách mà bản thân theo đuổi với phong cách của Điệp viên 007 James Bond - nhân vật nổi tiếng trên màn ảnh thế giới. Nỗi sợ lớn nhất của Henry chính là sự nhàm chán mà chuyên viên gây ra khi điều hành các buổi đấu giá.

"Nhiều người cho rằng làm chuyên viên đấu giá rất đơn giản, chỉ cần đứng lên bục và gõ búa, mọi việc tự khắc diễn ra dễ dàng và trôi chảy. Nhưng trong thực tế, có nhiều việc cần làm hơn thế. Mỗi chuyên viên đấu giá đều phải học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong nhiều năm tháng, trước khi được đứng lên bục điều hành các buổi đấu giá", Henry cho hay.

Henry theo đuổi phong cách thời trang cổ điển lịch lãm khi xuất hiện trên bục đấu giá. Anh từng theo học tại Trường Trung học Harrow, một trong những hệ thống trường danh tiếng và có học phí đắt nhất tại Anh. Sau đó, anh theo học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật tại Đại học Newcastle (Anh).

Henry Highley vừa xuất hiện trong danh sách 100 người London quyến rũ nhất năm 2025 (Ảnh: DM).

Ngay sau khi ra trường, Henry làm việc tại nhà đấu giá Phillips và sớm được tham gia điều hành các phiên đấu giá, giữa bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2007-2008.

Khi ấy, sự trẻ trung và sức hấp dẫn của Henry đã được nhà đấu giá Phillips nhìn ra, coi như một điểm cộng quan trọng, để sớm đưa anh lên trên bục điều hành đấu giá. Henry trở thành chuyên viên đấu giá trẻ nhất từng được Phillips giao giữ vị trí "người gõ búa".

Sự vững vàng của anh trong công việc tăng dần qua năm tháng. Năm 2018, anh là người chủ trì cuộc đấu giá bức tranh do danh họa Picasso thực hiện. Chung cuộc, tác phẩm được bán ra với giá 41 triệu bảng. Tại thời điểm bấy giờ, đây là mức giá cao nhất từng được trả cho một tác phẩm nghệ thuật do nhà đấu giá Phillips rao bán.

Niềm đam mê dành cho vị trí chuyên viên đấu giá xuất hiện ở Henry từ khi anh còn là một cậu bé. Trong một lần được cha đưa đi dự một buổi đấu giá, Henry bị mê hoặc bởi không khí trong phòng đấu giá.

Sức hấp dẫn của chuyên viên đấu giá Henry Highley được đánh giá là toát ra từ ngoại hình, phong thái cho tới chất giọng (Ảnh: DM).

"Chuyên viên đấu giá bước ra điều hành sự kiện như một nhạc trưởng điều hành dàn nhạc. Ở đó, nhạc công chính là các nhà sưu tầm có mặt trực tiếp tại khán phòng, cũng như các chuyên viên trực điện thoại tiếp nhận các cuộc gọi ra giá. Toàn cảnh sự kiện đối với tôi thật ngoạn mục. Tôi bắt đầu tự hỏi: Làm thế nào để mình có thể đứng ở vị trí trên bục kia?", Henry nhớ lại.

Anh cho biết thâm niên làm nghề đã giúp anh có khả năng giữ được sự bình tĩnh và sự cân bằng trong hầu hết mọi hoàn cảnh, không bị tác động bởi những lời nhận xét và các ý kiến khen chê.

"Bí quyết của mọi sự hoàn hảo chính là sự chuẩn bị kỹ càng. Đằng sau tôi là một nhóm cộng sự cùng tôi chuẩn bị từng chi tiết cho buổi đấu giá. Chúng tôi ngồi lại và cùng nhau bàn luận về từng khía cạnh, từng con số liên quan tới buổi đấu giá. Điều quan trọng là phải để tâm trí ở vào đúng tần số trước khi sự kiện diễn ra", Henry cho hay.