Bắc Ninh ra mắt mô hình hỗ trợ phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị ra mắt Mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn xã Tuấn Đạo. Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã giải ngân 192,5 triệu đồng cho 12 hộ thành viên vay vốn phát triển sản xuất theo hướng đa dạng sinh kế.

Cùng với đó, hơn 50 hội viên và phụ nữ có nguyện vọng chăn nuôi gà được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thả bán tự nhiên, phát triển kinh tế tập thể và kỹ năng tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết.

Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn xã hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế (Ảnh: Ánh Nguyệt).

Mô hình Tổ hợp tác được xây dựng với mục tiêu tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đồng thời xây dựng thương hiệu nông sản an toàn, góp phần giữ lao động tại địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Khác với phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát, mô hình này áp dụng quy trình chăn nuôi khoa học, đảm bảo an toàn sinh học, gắn với chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ.

Các hộ tham gia được hỗ trợ về kỹ thuật, phương thức giảm chi phí đầu vào, kỹ năng đàm phán tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển thương hiệu gà thả vườn đặc sản địa phương.

Hoạt động trên là một trong những bước triển khai Đề án 1 về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 của Hội LHPN Việt Nam, qua đó, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phụ nữ - đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số - vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

