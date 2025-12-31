Allunee duy trì thưởng, quà Tết, đồng hành cùng người lao động

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn của thị trường, việc duy trì các chế độ chăm lo Tết cho người lao động vẫn được Công ty TNHH Allunee coi là yếu tố quan trọng trong chiến lược nhân sự.

Ông Đỗ Công Minh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Allunee, cho biết dịp Tết năm nay, doanh nghiệp triển khai đầy đủ các chính sách đã cam kết với người lao động, bao gồm lương tháng 13, thưởng Tết và quà Tết cho toàn thể cán bộ, nhân viên.

Hoạt động chăm lo Tết cho người lao động đã trở thành trách nhiệm được Allunee duy trì nhiều năm qua (Ảnh: Allunee).

Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức thưởng năm dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật, như nhân viên kinh doanh xuất sắc, quản lý xuất sắc, nhân sự có bước phát triển vượt bậc trong năm và chuyên gia đào tạo của năm.

Theo ông Minh, dù bối cảnh sản xuất, kinh doanh còn nhiều thách thức, Allunee vẫn giữ được nguồn doanh thu ổn định nhờ theo đuổi chiến lược phát triển bền vững và quản trị tài chính thận trọng.

“Chúng tôi xác định chăm lo cho người lao động không phải là khoản chi phí có thể cắt giảm, mà là trách nhiệm và cam kết dài hạn của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp còn đứng vững, người lao động cần được bảo đảm để yên tâm gắn bó và tiếp tục đồng hành”, ông Minh nhấn mạnh.

Chính sách thưởng Tết được Allunee xem là cam kết dài hạn để giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ nhân sự (Ảnh: Allunee).

Hoạt động chăm lo Tết cho người lao động đã được Allunee duy trì từ những ngày đầu thành lập và dần trở thành nét văn hóa nội bộ của doanh nghiệp.

Triết lý xuyên suốt được lãnh đạo công ty theo đuổi là giá trị cốt lõi “lòng biết ơn”, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của mỗi thành viên trong suốt một năm làm việc.

Năm nay, chương trình chăm lo Tết của Allunee không có nhiều thay đổi về hình thức so với các năm trước, song việc duy trì sự ổn định trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động.

“Giữ được sự ổn định này cũng chính là lời cam kết rõ ràng nhất của doanh nghiệp đối với đội ngũ nhân sự”, ông Minh nói.

Allunee duy trì đầy đủ chế độ lương, thưởng và quà Tết nhằm chăm lo đời sống người lao động dịp cuối năm (Ảnh: Allunee).

Để đảm bảo các khoản thưởng và quà Tết được chi trả đầy đủ, đúng thời điểm, Allunee chủ động trích lập quỹ dự phòng hàng tháng, chuẩn bị sẵn nguồn lực cho các khoản chi quan trọng vào cuối năm.

Cách làm này giúp doanh nghiệp không bị động về tài chính, đồng thời tạo sự yên tâm cho người lao động trước thềm năm mới.

Về chính sách ưu tiên, Allunee vận hành theo nguyên tắc bình đẳng và ghi nhận theo mức độ đóng góp. Những cá nhân có đóng góp nhiều hơn cho công việc sẽ được thưởng xứng đáng hơn.

Riêng với người lao động xa quê, công ty tạo điều kiện linh hoạt hơn trong việc xét duyệt nghỉ phép thêm vài ngày để người lao động có thể về sum họp cùng gia đình.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, lãnh đạo Allunee mong muốn gửi gắm thông điệp về sự đồng hành lâu dài giữa doanh nghiệp và người lao động. “Khi doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, những người đã đồng hành cùng công ty chắc chắn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra”, Tổng giám đốc Allunee khẳng định.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tập trung phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô, đầu tư thêm văn phòng mới, hướng tới môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và thoải mái hơn.

Allunee đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm phù hợp với làn da người Việt, mở rộng các kênh tiếp cận khách hàng từ thương mại điện tử đến hệ thống đại lý chính thức, nhằm phát triển thị trường một cách bài bản và bền vững.

Việc kiên trì chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt trong dịp Tết, được xem là nền tảng quan trọng để Allunee xây dựng đội ngũ nhân sự gắn bó, ổn định và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trên chặng đường phát triển lâu dài.