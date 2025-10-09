91 tuổi, cụ ông Singapore vẫn làm việc 12 tiếng mỗi ngày

Cụ ông 91 tuổi vẫn làm dọn dẹp vệ sinh 12 tiếng mỗi ngày

Đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện giữa Jaden Laing - ngôi sao mạng xã hội người Australia nổi tiếng trong lĩnh vực luyện tập thể hình với một cụ ông người Singapore khiến cộng đồng mạng quốc tế sửng sốt.

Trong chuyến thăm Singapore, Jaden có dịp trò chuyện với một cụ ông làm công việc dọn dẹp vệ sinh, anh bất ngờ khi được biết ông cụ đã 91 tuổi nhưng vẫn đi làm mỗi ngày. Ca làm của ông cụ kéo dài 12 tiếng, kết thúc vào lúc 7h tối khiến nhiều người không khỏi khâm phục nghị lực lao động phi thường của ông.

Cụ ông 91 tuổi vẫn làm công việc dọn dẹp vệ sinh (Video: Jadentysonlaing/Instagram).

Jaden đã hỏi ông cụ về bí quyết giữ gìn sức khỏe cũng như chế độ tập luyện. Câu trả lời của ông cụ là không có bí quyết nào cả, ông chỉ đơn giản duy trì một lịch trình không đổi: Đi làm, về nhà, đi ngủ.

Trước khi chia tay, Jaden tặng ông cụ 200 đô la Singapore (hơn 4 triệu đồng). Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hơn 600.000 lượt tương tác và hơn 6.000 lượt bình luận.

Trong đó, nhiều ý kiến bàn luận về chuyện người già tại Singapore vẫn làm việc ngay cả khi tuổi tác đã rất cao, như trường hợp của ông cụ này.

Không ít người cho rằng lao động ở tuổi già không chỉ giúp duy trì sức khỏe và tinh thần minh mẫn, mà còn mang lại ý nghĩa và mục đích sống, khi người cao tuổi vẫn cảm thấy mình đóng góp được cho xã hội.

Ông cụ 91 tuổi vẫn tiếp tục làm việc gây sửng sốt (Ảnh: SCMP).

Một cư dân mạng chia sẻ: "Tôi sống tại Singapore và luôn thấy buồn khi bắt gặp những người già phải tiếp tục làm những công việc đòi hỏi sức bền thể lực, dù họ đã rất lớn tuổi. Họ thường làm việc trong ngành dịch vụ, nên công việc luôn tay luôn chân, không hề nhàn hạ".

Bài toán dân số “siêu già” của Singapore

Singapore là một trong những quốc gia châu Á có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất. Số lượng người ở độ tuổi trên 65 tại Singapore tăng lên qua từng năm.

Theo báo cáo thống kê dân số mới nhất của Singapore công bố hồi giữa năm nay, đất nước này hiện có khoảng 789.600 người ở độ tuổi trên 65, chiếm 20,7% dân số. Tỉ lệ này khiến Singapore sắp trở thành đất nước có dân số "siêu già".

Một đất nước có dân số "siêu già" là khi 21% dân số ở độ tuổi trên 65. Với tốc độ già hóa hiện tại, Singapore được dự đoán sẽ trở thành quốc gia có dân số "siêu già" vào năm 2026.

Singapore sắp trở thành đất nước có dân số "siêu già" (Ảnh minh họa: SCMP).

Để đối phó với tình trạng già hóa dân số, Chính phủ Singapore đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm khuyến khích người lớn tuổi tiếp tục làm việc, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm dành cho người lớn tuổi, cũng như liên tục cải thiện chính sách an sinh hưu trí.

Từ năm 2022, tuổi nghỉ hưu tại Singapore đã được nâng từ 62 lên 63, tuổi tái tuyển dụng nâng từ 67 lên 68. Trong năm 2026, hai độ tuổi này sẽ tiếp tục nâng lên thành 64 và 69.

Mục tiêu đến năm 2030, tuổi nghỉ hưu tại Singapore nâng lên 65, tuổi tái tuyển dụng nâng lên 70. Tuổi tái tuyển dụng là tuổi tối đa mà một người lao động có thể tiếp tục làm việc, sau khi đã bước qua tuổi nghỉ hưu.

Hệ thống chính sách an sinh xã hội của Singapore rất chú trọng việc hỗ trợ người lớn tuổi. Để tạo điều kiện cho người lớn tuổi tiếp tục làm việc, Chính phủ Singapore còn triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp tuyển dụng người lao động lớn tuổi.

Chuyên gia xã hội học Tan Ern Ser thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore tin rằng, việc tạo điều kiện để người già tiếp tục làm những công việc phù hợp với thể lực của họ sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Theo chuyên gia, điều này sẽ giúp gia đình và xã hội giảm bớt gánh nặng, đồng thời tăng nguồn lực hỗ trợ những người già sức khỏe yếu.

Chính sách việc làm và an sinh xã hội tại Singapore liên tục có sự điều chỉnh để thích ứng với cơ cấu dân số đang có nhiều thay đổi (Ảnh minh họa: SCMP).

Thời gian gần đây, những vấn đề xoay quanh người lao động lớn tuổi tại Singapore được quan tâm nhiều. Hiện có hai nhóm người lao động lớn tuổi tại Singapore: nhóm làm việc vì nhu cầu tài chính và nhóm làm việc vì lựa chọn cá nhân.

Chuyên gia kinh tế Jamus Lim cho biết, ông đã tiếp xúc với những người già luôn phải làm việc ngay cả khi tuổi tác đã cao, bởi họ không có đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao.

Chính phủ Singapore hiện đặt mục tiêu ngày càng hoàn thiện hệ thống chính sách phúc lợi xã hội để hỗ trợ hai nhóm người lớn tuổi: Nhóm người lớn tuổi muốn tiếp tục làm việc và nhóm người lớn tuổi không thể tiếp tục làm việc.

Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore - ông Tan See Leng chia sẻ, chính sách của Chính phủ Singapore sẽ hướng tới việc giúp người lớn tuổi đưa ra lựa chọn linh hoạt: Họ có thể tiếp tục làm việc nếu có nhu cầu, hoặc nghỉ ngơi nếu muốn.

Trong tháng 8, Thủ tướng Singapore - ông Lawrence Wong cũng đưa ra tầm nhìn dài hạn về xã hội Singapore. Đó là nơi người cao tuổi có thể già đi cùng với "những giá trị, ý nghĩa, mục đích và niềm vui sống". Ông Lawrence Wong khẳng định nhà chức trách Singapore sẽ không ngừng điều chỉnh chính sách việc làm và an sinh xã hội để thích ứng với cơ cấu dân số đang có nhiều thay đổi.