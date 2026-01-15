Xuất hiện thêm hãng bay mới vốn 300 tỷ, liên quan một "đại gia" kín tiếng?

Thị trường hàng không Việt Nam vừa ghi nhận sự xuất hiện của một hãng bay mới mang tên Crystal Bay Airlines. Theo đăng ký kinh doanh, Công ty cổ phần Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Công ty hoạt động với 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không.

Về cơ cấu cổ đông sáng lập, Công ty cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn điều lệ. Một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng, chiếm 5%. Ông Nguyễn Đức Chi cũng đang là Chủ tịch của Crystal Bay Airlines. Ông Chi được biết đến là một "đại gia" trong nhóm đại gia Việt từ Đông Âu tương đối kín tiếng.

Tập đoàn Du lịch Crystal Bay được biết đến là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản du lịch.

Ghi nhận trên website công ty cho thấy, từ khoảng năm 2022, Tập đoàn Du lịch Crystal Bay đã tham gia vào mảng vận tải hàng không phục vụ du lịch thông qua việc tổ chức và khai thác các đường bay charter (bay thuê chuyến) quốc tế đưa khách tới Việt Nam, đặc biệt là các điểm đến như Cam Ranh và Phú Quốc.

Các chuyến bay charter này thường được khai thác bằng tàu bay của các hãng hàng không như Vietjet Air, Bamboo Airways, kết nối Việt Nam với nhiều thị trường như Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mông Cổ, Uzbekistan.

Năm 2023, Crystal Bay đã thành lập Công ty TNHH Crystal Bay Tour để xây dựng phần mềm bán vé máy bay, tour du lịch...

Hãng bay mới Crystal Bay Airlines (Ảnh: IT).

Một tân binh cũng gây chú ý thời gian gần đây là Công ty Cổ phần Hàng không LOTHA (LOTHA Airlines). Trụ sở chính của công ty đặt tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ, ấp 4, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Điểm đáng chú ý, LOTHA Airlines đăng ký vốn điều lệ ở mức 10 tỷ đồng. Con số này khá khiêm tốn khi đặt cạnh các quy định về vốn tối thiểu để kinh doanh vận tải hàng không (300-700 tỷ đồng). LOTHA Airlines cũng có ngành nghề chính là vận chuyển hành khách hàng không.

LOTHA Airlines đang có 5 cổ đông sáng lập là các cá nhân. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn đóng vai trò là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu lên tới 96%, tương đương giá trị góp vốn 9,6 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức danh Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của LOTHA Airlines, là ông Sơn. Ông Sơn sinh năm 1993.

Sự xuất hiện của Crystal Bay Airlines và LOTHA Airlines diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ khi các "ông lớn" bất động sản liên tiếp lấn sân sang lĩnh vực hạ tầng và vận tải chuyên dụng.

Sự gia nhập của các tân binh tiềm lực tài chính mạnh đang hâm nóng cuộc đua giành thị phần tại một trong những thị trường hàng không năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, hàng không là mảng không phải dễ gia nhập khi thực tế là cuộc chơi của loạt “tay to” như Vietjet Airs của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, hãng bay quốc dân Vietnam Airlines, Vietravel Airlines của nhà bầu Hiển, Bamboo Airways, Sun Group…

Không chỉ đòi hỏi về vốn đầu tư lớn, muốn tham gia ngành hàng không doanh nghiệp còn phải có năng lực về vận hành, hệ sinh thái để khai thác hiệu quả cũng như mối quan hệ với nhiều đối tác liên quan. Thực tế, không ít đại gia đã phải từ bỏ giấc mơ hàng không, mới nhất là ông Nguyễn Quốc Kỳ (chính thức rút khỏi hãng bay Vietravel Airlines sau 5 năm), hãng hàng không Thiên Minh cũng dừng lại sau Covid-19 (năm 2022)…