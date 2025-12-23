Xu hướng thị trường điều hoà năm 2026

Những năm gần đây, điều hòa không khí không còn là mặt hàng mang tính thời vụ, mà dần trở thành thiết bị thiết yếu trong nhiều gia đình. Nhu cầu sử dụng tăng lên khi khí hậu toàn cầu nóng lên do hiệu ứng nhà kính.

Điều hòa đang dần trở thành sản phẩm thiết yếu trong nhiều gia đình (Ảnh: Anh Vũ).

Các dữ liệu thống kê cho thấy, ngành điều hòa toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tại Việt Nam, nhu cầu làm mát tiếp tục gia tăng. Điều này tạo ra dư địa cho thị trường phát triển, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm và cách tiếp cận người tiêu dùng.

Trước đây, thị trường điều hòa được dẫn dắt chủ yếu bởi yếu tố thương hiệu và giá. Hiện nay, xu hướng tiêu dùng đã có sự dịch chuyển. Người mua không chỉ quan tâm đến mức giá ban đầu, mà cân nhắc nhiều hơn đến khả năng tiết kiệm điện, độ bền, dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm.

Thị trường cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn khi chi phí nguyên vật liệu có xu hướng tăng trong năm 2026. Áp lực này buộc cả nhà sản xuất lẫn nhà phân phối phải tính toán lại bài toán giá thành, cơ cấu sản phẩm và biên lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đúng danh mục sản phẩm và có sự đồng hành chặt chẽ giữa hãng và hệ thống phân phối trở thành yếu tố then chốt.

SK Sumikura tập trung vào giá trị sử dụng và giá trị cảm xúc của người dùng

Trước những biến động của thị trường, SK Sumikura xác định chiến lược phát triển giai đoạn mới theo hướng tập trung và chọn lọc. Thay vì mở rộng dàn trải, hãng ưu tiên quy hoạch các dòng sản phẩm chủ lực, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Ông Lã Văn Sinh - Phó tổng giám đốc Kinh doanh - chia sẻ về chiến lược SK Sumikura 2026 (Ảnh: Anh Vũ).

Các sản phẩm điều hòa được định hướng xoay quanh yếu tố hiệu quả sử dụng, khả năng vận hành ổn định và tối ưu chi phí trong suốt vòng đời sản phẩm. Đây là cách tiếp cận nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm, đồng thời tạo điều kiện để nhà phân phối xây dựng câu chuyện bán hàng rõ ràng hơn, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.

Song song với sản phẩm, SK Sumikura cũng chú trọng đến các yếu tố hậu cần và dịch vụ - những mắt xích ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của nhà phân phối. Hệ thống logistics, kho vận và dịch vụ bảo hành được đặt trong tổng thể chiến lược, nhằm rút ngắn thời gian giao hàng, giảm áp lực tồn kho và hỗ trợ xử lý kỹ thuật kịp thời trong mùa cao điểm.

Trong bối cảnh giá thành có thể biến động, cách tiếp cận này giúp nhà phân phối chủ động hơn trong kinh doanh, hạn chế rủi ro và duy trì sự ổn định trong dài hạn.

Ngày hội nhà phân phối ngày 16/1

Những ngày cuối năm 2025, SK Sumikura đã triển khai chuỗi chương trình gặp gỡ nhà phân phối tại nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa… khu vực miền Trung và miền Nam. Đây là những cuộc trao đổi trực tiếp, nơi SK chia sẻ bức tranh thị trường, định hướng sản phẩm và các nội dung liên quan đến hệ thống phân phối.

Ngày hội nhà phân phối SK toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 16/1/2026 với chủ đề “Home Coming - SK đã trở về nhà”, đánh dấu trang mới của hãng. Sự kiện vừa mang ý nghĩa tổng kết chặng đường đã qua, vừa là dịp để SK tri ân các nhà phân phối cùng tầm nhìn coi khách hàng, đối tác là bạn, là những người thân thuộc trong ngôi nhà chung nhằm phát triển bền vững hơn.

Với các nhà phân phối, đây là cơ hội để cập nhật toàn diện thông tin thị trường, hiểu rõ hơn định hướng sản phẩm và cách SK Sumikura xây dựng hệ sinh thái phân phối trong giai đoạn mới.

Với SK Sumikura, ngày 16/1 là điểm nhấn để khẳng định chiến lược đồng hành lâu dài, lấy con người làm trung tâm trong quá trình phát triển. Hãng cũng công bố trụ cột phát triển: Sản phẩm tốt tối ưu, bộ tăng tốc thương hiệu thông qua công cụ truyền thông và chuỗi quan hệ - các mối quan hệ với khách hàng và hệ thống.

“Chúng tôi ưu tiên sản phẩm có chất lượng tối ưu, cùng với đó đẩy nhanh bộ tăng tốc để truyền thông các giá trị tới người tiêu dùng. Nhưng quan trọng nhất là chuỗi quan hệ trong đó có chuỗi quan hệ với hệ thống.

Với chúng tôi, các nhà phân phối, đại lý không đơn thuần là đối tác mà là bạn, là người thân. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo sự phát triển bền vững của những đối tác của mình”, bà Phạm Thị Thơ - Phó tổng giám đốc SK Sumikura - cho biết.

Bà Phạm Thị Thơ - Phó tổng giám đốc SK Sumikura - tại sự kiện gặp gỡ nhà phân phối (Ảnh: Anh Vũ).

Thị trường điều hòa vẫn đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Trong bối cảnh đó, chiến lược sản phẩm rõ ràng và mối quan hệ hợp tác bền chặt với nhà phân phối trở thành nền tảng quan trọng trên hành trình phát triển dài hạn của SK Sumikura.