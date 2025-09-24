Xăng có thể giảm 300-500 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 25/9

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (25/9). Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô biến động trái chiều.

Ngày 23/9, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore ở mức 79,23 USD/thùng với xăng RON 95, giảm khoảng 4 USD/thùng so với 7 ngày trước; xăng RON 92 ở mức 77,24 USD/thùng, giảm hơn 3 USD/thùng. Nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ giảm trong kỳ điều hành ngày 25/9.

Giá xăng dự kiến giảm khoảng 300-500 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel có thể giảm nhẹ hơn khoảng 50-150 đồng/lít hoặc giữ nguyên. Nếu liên Bộ sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm nhiều hơn.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng sẽ giảm trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 23/9, chiết khấu xăng dầu tại một số kho lên khoảng 1.300-1.500 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm chỉ sau 1 phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 22 lần, giảm 17 lần. Dầu diesel có 20 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 18/9, xăng E5 RON 92 tăng 230 đồng/lít lên 19.980 đồng/lít; xăng RON 95 cũng tăng 200 đồng/lít, lên 20.600 đồng/lít. Dầu diesel tăng 60 đồng/lít lên 18.700 đồng/lít, dầu hỏa tăng 180 đồng/lít lên 18.540 đồng/lít; dầu mazut tăng 40 đồng/kg lên mức 15.130 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 23/9, giá dầu tiếp tục giảm phiên thứ 5 liên tiếp trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ dư cung trên thị trường, theo Reuters.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu có nguy cơ rơi vào tình trạng dư cung, trừ khi Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) thống nhất áp mức thuế quan khắt khe hơn đối với các quốc gia mua dầu thô từ Nga.

Iraq - nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã tăng xuất khẩu theo thỏa thuận OPEC+, với sản lượng tháng 9 dự kiến đạt 3,4-3,45 triệu thùng/ngày. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Tariq Al-Roumi cũng cho biết công suất khai thác của nước này hiện đạt 3,2 triệu thùng/ngày, mức cao nhất hơn 1 thập kỷ.

Các chuyên gia SEB dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm dần từ quý III sang quý IV và tiếp tục giảm trong quý I/2026, trong khi sản lượng OPEC+ vẫn tăng.

Dữ liệu của Trading Economics cho thấy, 0h15 ngày 24/9, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 63,41 USD/thùng, tăng 1,64% so với tuần trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 67,6 USD/thùng, tăng 1,39%.