Chất độc trong thức ăn trẻ em HiPP: Nghi bị phá hoại có chủ đích

Thông tin từ giới chức Áo cho biết, một số mẫu thức ăn dặm dành cho trẻ em của HiPP được lấy tại Áo, Slovakia và Cộng hòa Séc đã cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột. Sự việc làm dấy lên nghi vấn về hành vi phá hoại mang tính hình sự trong chuỗi phân phối sản phẩm.

Các sản phẩm bị nghi ngờ là loại thức ăn dặm cho trẻ từ 5 tháng tuổi, đóng lọ 190 gram, thành phần gồm cà rốt và khoai tây, được bày bán tại hệ thống siêu thị SPAR ở Áo. Mẫu nghi nhiễm đầu tiên được phát hiện vào ngày 18/4.

Thức ăn dặm HiPP được bày bán trên kệ tại TP Ceske Budejovice, Cộng hòa Séc (Ảnh: Stanislav Hodina).

Đại diện HiPP khẳng định, toàn bộ sản phẩm đã rời nhà máy trong tình trạng đảm bảo chất lượng và an toàn. Do đó, doanh nghiệp này nhận định đây không phải là lỗi sản xuất mà là hành vi can thiệp từ bên ngoài.

“Chúng tôi đang đối mặt với một vụ việc mang tính chất tội phạm và đã được các cơ quan chức năng tiếp nhận điều tra”, hãng cho biết.

Cảnh sát bang Burgenland (Áo) đã phát đi cảnh báo về các dấu hiệu nhận biết sản phẩm có thể đã bị can thiệp. Cụ thể, các lọ nghi vấn thường có nhãn dán màu trắng với vòng tròn đỏ ở đáy. Ngoài ra, người tiêu dùng cần cảnh giác với các dấu hiệu như nắp bị mở hoặc hư hỏng, không phát ra tiếng “bật” khi mở lần đầu hoặc có mùi lạ, ôi thiu.

Vụ việc được phát hiện sau khi một khách hàng phản ánh về một lọ thức ăn có dấu hiệu bất thường.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ, HiPP đã tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm thức ăn dặm dành cho trẻ em được bán tại hệ thống SPAR ở Áo. Khách hàng được hoàn tiền đầy đủ, kể cả khi không còn hóa đơn mua hàng.

Tại Slovakia và Cộng hòa Séc, các nhà bán lẻ cũng đã tạm dừng kinh doanh các sản phẩm liên quan.

Theo Cơ quan Y tế và An toàn Thực phẩm Áo, thuốc diệt chuột thường chứa bromadiolone - một chất chống đông máu nguy hiểm. Khi xâm nhập vào cơ thể, chất này có thể gây rối loạn đông máu, dẫn đến các biểu hiện như chảy máu nướu răng, chảy máu cam, xuất hiện vết bầm tím hoặc có máu trong phân.

Đáng lo ngại, các triệu chứng ngộ độc có thể không xuất hiện ngay mà thường khởi phát sau 2-5 ngày kể từ khi ăn phải.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, trong khi các cảnh báo khẩn cấp đã được phát đi nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất.