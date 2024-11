Vụ Công ty GFDI: Nhà đầu tư ở Bình Định lo mất trắng hàng tỷ đồng, mất nhà

Ngày 9/11, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận, nhiều người dân địa phương tìm đến chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại số 122A, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) để đòi quyền lợi.

"Chúng tôi chỉ hướng dẫn bị hại làm đơn, tiếp nhận đơn, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, còn các vấn đề liên quan đến vụ án do Công an Đà Nẵng điều tra xử lý", vị lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay.

Ngày 9/11, nhiều người đến Chi nhánh Công ty GFDI để đòi quyền lợi (Ảnh: Doãn Công).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ tối 8/11 đến ngày 9/11, nhiều người tập trung đến chi nhánh Công ty GFDI ở trên đường Nguyễn Thị Định (Bình Định) sau khi biết tin Công an Đà Nẵng khám xét trụ sở chính công ty này tại Đà Nẵng.

Trên tay cầm 2 bộ hồ sơ, bà N.T.H.H. (ở thành phố Quy Nhơn) cho biết bà ký hợp đồng với Công ty GFDI số tiền hơn 1 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng lấy lãi một lần. Tuy nhiên, mới được 4 tháng thì nghe tin công ty vỡ nợ khiến bà rất lo lắng.

Theo bà H., số tiền hơn 1 tỷ đồng được vợ chồng bà tích góp suốt hơn 25 năm qua. Cách đây vài tháng, do có người quen ở gần nhà làm nhân viên Công ty GFDI Chi nhánh Quy Nhơn giới thiệu gửi tiền vào công ty này lãi suất cao, uy tín nên tin tưởng rút hết tiền ở ngân hàng để gửi vào.

Người dân đến chi nhánh Công ty GFDI Quy Nhơn để làm đơn tố cáo (Ảnh: Doãn Công).

"Ban đầu tôi cũng lo lắm nên chỉ gửi một lần, kỳ hạn 6 tháng rồi sẽ rút hết cả gốc lẫn lãi. Trong thâm tâm tôi nghĩ sau này có lãi cao cỡ nào cũng không ham nữa. Nào ngờ tôi gửi tới nay mới được 4 tháng, tiền lãi chưa lấy được đồng nào giờ tiền gốc chắc cũng mất luôn, trắng tay rồi.

Tôi năm nay gần 60 tuổi rồi chẳng biết còn ai thuê làm nhưng cũng phải tìm việc gì đó làm, một tháng kiếm 2-3 triệu đồng để lo cuộc sống và 3 đứa con đang ăn học", bà H. thất thần nói.

Ngồi ở gốc cây bên cạnh Công ty GFDI, một người phụ nữ chừng 65 tuổi, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang kín mít, vì bà sợ người thân phát hiện, thậm chí hàng xóm biết lại nói do ham lãi suất cao mà mất "cả chì lẫn chài".

Theo người phụ nữ này, do có nhiều người quen của bà gửi tiền vào Công ty GFDI lâu năm đã nhận lãi suất khá cao, thấy công ty rất uy tín nên bà tin tưởng gửi khoản tiền tiết kiệm 200 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng nhận tiền lãi một lần.

Sau khi nắm thông tin có đông người tập trung tại trụ sở Công ty GFDI chi nhánh Quy Nhơn (thuộc phường Nguyễn Văn Cừ), một cán bộ phường này có mặt để nắm tình hình.

Theo vị cán bộ phường Nguyễn Văn Cừ, qua nắm bắt thông tin từ nhiều khách hàng của GFDI thì ghi nhận thời gian đầu có người gửi 200 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng nhận được 48 triệu đồng. Có người gửi 1,5 tỷ đồng, sau một năm nhận 720 triệu đồng và mua được chiếc ô tô.

Trước đó, ngày 8/11, nhiều người đã đến Chi nhánh Công ty GFDI Quy Nhơn để đòi quyền lợi (Ảnh: Doãn Công).

Theo vị này, Công ty GFDI đã đánh vào "lòng tham" của nhiều khách hàng, bởi chẳng có ngân hàng nào mà lãi suất đến 50%/năm. Cán bộ phường này cũng cho biết có nhiều khách hàng đang điêu đứng vì nghĩ lãi suất cao, có người thế chấp nhà cửa cho ngân hàng.