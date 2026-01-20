VTech365 mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng máy hút ẩm tăng mạnh tại cả thành thị và nông thôn. Không chỉ các hộ gia đình, nhiều không gian như văn phòng, trường học, kho xưởng, cửa hàng, phòng máy, phòng lưu trữ hồ sơ cũng ngày càng chú trọng kiểm soát độ ẩm.

Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu VTech365 Việt Nam là một trong những đơn vị phân phối nhiều dòng máy hút ẩm dành cho gia đình và công nghiệp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng ở nhiều không gian khác nhau.

Từ phòng ngủ, phòng khách, căn hộ chung cư cho đến văn phòng, showroom, kho hàng, xưởng sản xuất hay phòng kỹ thuật, các dòng máy đều được thiết kế với công suất và tính năng phù hợp.

VTech365 Việt Nam mở rộng hệ thống đại lý phân phối máy hút ẩm trên toàn quốc (Ảnh: VTech365 Việt Nam).

Các dòng sản phẩm của công ty hiện sử dụng máy nén ROTARY cao cấp, có độ bền và hiệu suất cao. So với nhiều mẫu máy phổ thông trên thị trường, máy nén ROTARY cho khả năng vận hành êm ái, ổn định, ít rung lắc và duy trì hiệu suất hút ẩm liên tục trong môi trường độ ẩm cao.

Cấu trúc quay tròn 360 độ giúp tối ưu điện năng tiêu thụ và kéo dài tuổi thọ thiết bị, phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng gia đình lẫn vận hành dài ngày trong môi trường công nghiệp.

Bên cạnh hệ thống hút ẩm, các sản phẩm máy của VTech365 được trang bị bảng điều khiển điện tử, cho phép cài đặt độ ẩm theo nhu cầu sử dụng. Một số sản phẩm tích hợp chế độ hút ẩm tự động, sấy quần áo, phát ion âm hỗ trợ lọc không khí, cùng bình chứa nước dung tích lớn và khả năng kết nối ống xả trực tiếp, phù hợp cho vận hành liên tục. Một số dòng máy còn được tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng, tối ưu mức tiêu thụ điện trong quá trình sử dụng.

Song song với việc hoàn thiện sản phẩm, VTech365 xây dựng chính sách hợp tác đại lý theo hướng linh hoạt và bền vững. Đối tác phân phối được hưởng mức chiết khấu cạnh tranh, cùng các chương trình khuyến mãi và quà tặng triển khai xuyên suốt trong năm.

Chương trình tặng xe máy điện dành cho đại lý (Ảnh: VTech365 Việt Nam).

Trong đó, chương trình tặng xe máy điện dành cho đại lý nhập đủ số lượng vẫn đang được áp dụng đến hết ngày 30/4/2026, bên cạnh các phần quà thiết thực như quạt tuần hoàn ZEN, ô, áo mưa, catalogue sản phẩm và mũ bảo hiểm, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động bán hàng và nhận diện thương hiệu.

“Sự tăng trưởng của thị trường máy hút ẩm đang tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho các nhà phân phối thiết bị gia dụng. Việc hợp tác cùng một thương hiệu chú trọng chất lượng và hậu mãi như VTech365 giúp đại lý giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đây được xem là thời điểm phù hợp để các đối tác nắm bắt cơ hội và đồng hành cùng VTech365 trong giai đoạn mở rộng thị trường”, đại diện công ty chia sẻ.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu VTech365 Việt Nam

Trụ sở: Số 23/49 ngõ Tiến Bộ, phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

Hotline: 0365 799 789 - 0365 700 789

Fanpage: https://facebook.com/vtech365vietnam

Website: vtech365.com.vn