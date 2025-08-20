VRB ưu đãi lên đến 0,8%/năm lãi suất khi gửi tiết kiệm online qua iPlus

Nắm bắt tâm lý tìm kiếm kênh đầu tư an toàn của người dân, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt trên nền tảng ngân hàng số, giúp khách hàng sinh lời hiệu quả với dòng tiền nhàn rỗi và chờ đợi thời điểm phù hợp hơn để chuyển hướng đầu tư.

Nhằm khuyến khích khách hàng gia tăng trải nghiệm trên kênh số, VRB triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: cộng tới 0,8%/năm lãi suất so với lãi suất niêm yết tại quầy, áp dụng cho tất cả khách hàng gửi tiền trực tuyến qua dịch vụ ngân hàng điện tử iPlus.

VRB cộng thêm đến 0,8%/năm lãi suất so với lãi suất niêm yết tại quầy khi gửi tiền trực tuyến trên iPlus.

Khi nhận thêm ưu đãi, lãi suất khách hàng thực nhận đến 6,1%/năm. Đây là một "lợi ích kép", vừa mang đến mức lãi suất tiền gửi vượt trội, vừa giúp khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận một cách đáng kể so với kênh truyền thống.

Như vậy, với khoản tiền nhàn rỗi 1 tỷ đồng kỳ hạn 5 tháng, nếu gửi tiền online trên ứng dụng iPlus, khách hàng sẽ nhận thêm đến hơn 3,3 triệu đồng tiền lãi so với gửi tiền tại quầy. Không cần đến điểm giao dịch trực tiếp, không tốn thời gian chờ đợi, khách hàng vẫn có thể gửi tiền ở bất cứ đâu và linh hoạt lựa chọn kỳ hạn theo kế hoạch tài chính của bản thân. Ngoài ra, ứng dụng iPlus còn cho phép người dùng tích điểm - đổi quà trong quá trình sử dụng.

Khách hàng nhận nhiều lợi ích khi giao dịch qua ngân hàng điện tử iPlus.

Để tiếp cận ưu đãi lãi suất tiền gửi online từ Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB), người dùng chỉ cần thực hiện ba bước đơn giản sau: Tải ứng dụng iPlus - Đăng nhập ứng dụng và lựa chọn tính năng “Gửi tiền trực tuyến” - Lựa chọn kỳ hạn, nhập số tiền gửi và hoàn tất giao dịch. Hệ thống của VRB sẽ tự động áp dụng mức lãi suất ưu đãi tương ứng cho các tài khoản tiền gửi đủ điều kiện mà không cần khách hàng phải thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng truy cập website www.vrbank.com.vn hoặc liên hệ Hotline 1800 6656.