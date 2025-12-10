VPX sẽ chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 11/12, định giá 2,4 tỷ USD

Thêm lựa chọn “tỷ USD” ngành chứng khoán

Sau khi được FTSE Russell nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua làn sóng huy động vốn, niêm yết và chuyển sàn sôi động. Riêng trong tháng 12, dự kiến có khoảng 8 mã cổ phiếu mới bắt đầu giao dịch hoặc chuyển sang HoSE, với tổng giá trị vốn hóa ước đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Diễn biến này thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ và nhu cầu huy động vốn, mở rộng quy mô của doanh nghiệp, cũng như cho thấy sự trưởng thành, minh bạch và kỳ vọng tích cực vào tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong làn sóng này, cổ phiếu của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX) trở thành một trong những tâm điểm thị trường.

Ngày 11/12, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX sẽ chính thức giao dịch trên sàn HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ giá trong phiên đầu tiên là ± 20%. Vốn hóa khi lên sàn của công ty dự kiến đạt gần 64.000 tỷ đồng (2,4 tỷ USD), đứng top 3 ngành chứng khoán.

Trước đó, VPBankS đã hoàn thành thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty chào bán 375 triệu cổ phiếu ở mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, huy động gần 12.713 tỷ đồng.

Quá trình IPO thu hút sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư, bao gồm những các nhà đầu tư lớn như Dragon Capital, Chứng khoán VIX.

Nhà đầu tư trải nghiệm sản phẩm của VPBankS tại roadshow IPO (Ảnh: VPBankS).

Sự xuất hiện của VPX góp phần bổ sung hàng hóa chất lượng, có quy mô và chuẩn mực cao cho nhóm cổ phiếu chứng khoán trên HoSE.

Trước thời điểm VPX niêm yết, HoSE chỉ ghi nhận hai doanh nghiệp chứng khoán có mức vốn hóa vượt mốc 2 tỷ USD, đồng thời, quy mô toàn nhóm chứng khoán vẫn khiêm tốn khi so sánh với ngân hàng hay bất động sản.

Khi niêm yết, lợi thế về quy mô vốn hóa, năng lực tài chính cùng sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái VPBank có thể giúp VPX trở nên hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Quy mô cũng là điều kiện quan trọng để VPX có thể được xem xét đưa vào các rổ chỉ số, qua đó thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư thụ động.

Theo Chứng khoán Phú Hưng (PHS), cổ phiếu có khả năng được xem xét bổ sung vào một số rổ chỉ số quan trọng như VNFIN Lead, VN30 và VNFIN Select từ năm 2026, nếu duy trì được thanh khoản và nền tảng hoạt động theo kế hoạch.

Đồng thời, VPX niêm yết đúng vào giai đoạn thuận lợi, khi thị trường trải qua sóng phục hồi mạnh mẽ và chuẩn bị hưởng lợi từ “hiệu ứng tháng Giêng”.

Nội lực vững vàng, tiềm năng dẫn dắt

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; mã: VPB). Đi vào hoạt động từ năm 2022, VPBankS đã nhanh chóng lọt vào nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu ở nhiều mảng kinh doanh như cho vay ký quỹ hay ngân hàng đầu tư.

Sau IPO, vốn điều lệ của VPBankS ở mức 18.750 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 33.000 tỷ đồng.

Nền tảng tài chính vững chắc của VPBankS đã được các tổ chức ghi nhận và đánh giá tích cực. Trong báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu, VIS Rating đánh giá xếp hạng tổ chức phát hành lần đầu ở mức A đối với VPBankS, triển vọng ổn định.

Xếp hạng này phản ánh năng lực độc lập về nguồn vốn và thanh khoản ở mức “Trên trung bình”, đồng thời khả năng hỗ trợ ở mức cao khi nằm trong hệ sinh thái của ngân hàng VPBank.

Theo VIS Rating, triển vọng xếp hạng của VPBankS ở mức ổn định phản ánh quan điểm rằng khẩu vị rủi ro, mức độ đòn bẩy và thanh khoản của công ty sẽ duy trì ổn định trong quá trình thực hiện chiến lược mở rộng kinh doanh trong 12-18 tháng tới.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.260 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 62.100 tỷ đồng vào cuối quý III, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) gần 27.000 tỷ đồng.

Với nguồn vốn, hệ sinh thái, công nghệ và nhân lực liên tục được củng cố sau thương vụ IPO kỷ lục, VPBankS hướng đến mục tiêu trở thành công ty chứng khoán - ngân hàng đầu tư hàng đầu, tiên phong cá nhân hóa giải pháp tài chính cho mọi phân khúc khách hàng.

Cụ thể, theo kế hoạch 5 năm 2026-2030, VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng kép 32%/năm, đến năm 2030 dẫn đầu trong ngành chứng khoán về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.