VPBank ra mắt bộ đôi thẻ VPBank Visa Infinite dành cho giới thượng lưu

VPBank Private là trụ cột của hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi hội tụ đội ngũ cố vấn đẳng cấp quốc tế và các giải pháp hoạch định, quản lý tài sản tối ưu, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình gìn giữ và phát triển những giá trị thịnh vượng.

Trong hành trình nâng cao dịch vụ, bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite với những đặc quyền và tiện ích cao cấp mang đến trải nghiệm toàn diện cho các khách hàng thượng lưu. Sản phẩm được kỳ vọng tạo dấu ấn của VPBank và thúc đẩy giá trị thịnh vượng cho khách hàng.

Dấu ấn của sự trường tồn - bền vững

Bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite được thiết kế với hai sắc màu chủ đạo xanh ngọc đậm và vàng bạch kim, nổi bật ở trung tâm là biểu tượng hoa thịnh vượng, tạo nên sự thanh lịch, sang trọng và quyền lực.

Bộ đôi thẻ được làm bằng chất liệu thép hợp kim hàng không, phù hợp xu hướng tiêu dùng bền vững (Ảnh: VPBank).

Điểm nhấn của bộ thẻ nằm ở chất liệu thép hợp kim hàng không, hợp chất có tính chịu lực tốt, độ bền và khả năng chống ăn mòn cao, thân thiện với môi trường.

Việc ứng dụng chất liệu này vào thiết kế thẻ không chỉ thể hiện tư duy công nghệ tiên phong, mang đến trải nghiệm sử dụng khác biệt và vẻ ngoài sang trọng, mà còn là bước tiến hướng tới tài chính xanh bền vững khi thẻ có độ bền vượt trội, giảm thiểu thay thế, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững.

Ông Phùng Duy Khương - Phó tổng giám đốc thường thực kiêm Giám đốc khối Khách hàng cá nhân VPBank - cho biết: “Bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite không chỉ là bước tiến trong chiến lược nâng tầm trải nghiệm khách hàng cao cấp mà còn thể hiện cam kết của VPBank trong việc mang đến những sản phẩm tài chính xứng tầm, cá nhân hóa cho khách hàng”.

Thẻ tín dụng VPBank Private Visa Infinite mang đến đặc quyền hấp dẫn, thiết kế riêng biệt

Không đơn thuần là công cụ thanh toán, bộ đôi thẻ VPBank Private mang tới những đặc quyền dành riêng cho khách hàng cao cấp. Sở hữu tấm thẻ tín dụng VPBank Private đồng nghĩa với việc khách hàng được nâng tầm trải nghiệm cùng loạt dịch vụ cá nhân hóa toàn cầu.

Trong đó, nổi bật là sử dụng hơn 1.300 phòng chờ thương gia tại 130 quốc gia trên thế giới, dễ dàng nâng hạng vé máy bay thương gia trên toàn cầu hoàn toàn miễn phí.

Thẻ tín dụng VPBank Private nâng tầm trải nghiệm cùng loạt dịch vụ cá nhân hóa toàn cầu (Ảnh: VPBank).

Chủ thẻ tín dụng VPBank Private cũng được hỗ trợ làm thủ tục sân bay toàn cầu, có xe đưa đón sân bay thế giới trong phạm vi 100km hay sử dụng dịch vụ trợ lý cá nhân cao cấp.

VPBank cũng triển khai các gói bảo hiểm du lịch toàn cầu, hỗ trợ khách hàng chi trả chi phí y tế khẩn cấp ở nước ngoài hoặc hủy, hoãn chuyến bay, hành lý thất lạc, tai nạn cá nhân nhằm mang đến một hành trình di chuyển trọn vẹn và an tâm.

Thẻ tín dụng VPBank Private dành tặng đêm nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort 5 sao trên toàn quốc dành cho 2 người; trải nghiệm du thuyền phục vụ riêng cho 2 người với đầu bếp 5 sao tại TPHCM hoặc Hạ Long dành cho 10 khách hàng chi tiêu cao nhất mỗi năm. Đây là món quà tri ân mà ngân hàng gửi tặng cho khách hàng.

Chủ thẻ được tích điểm không giới hạn trên mọi giao dịch, được nhân đôi số điểm tích lũy khi chi tiêu tại nước ngoài với mức phí giao dịch ngoại tệ hấp dẫn, chỉ 1%.

Thẻ ghi nợ quốc tế - điểm chạm đặc quyền thượng lưu

Nếu như thẻ tín dụng hướng đến nhóm đặc quyền cao cấp toàn cầu thì chủ thẻ ghi nợ quốc tế sẽ được trải nghiệm đa dạng những quyền lợi thượng lưu về y tế, giáo dục, thể thao... Chủ thẻ chính sẽ được sử dụng dịch vụ trợ lý cá nhân cao cấp toàn cầu mang đến trải nghiệm cá nhân hóa toàn diện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Private - điểm chạm thượng lưu về y tế, giáo dục, thể thao (Ảnh: VPBank).

VPBank triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho nhóm khách hàng này như: giảm 1 triệu đồng khi thăm khám tại các bệnh viện Vinmec, Việt Pháp, Thu Cúc…; giảm 50% lệ phí đăng ký thi IELTS, TOEFL, SAT, GMAT…; giảm 50% phí chơi golf tại nhiều sân golf trên toàn quốc. Tất cả nhằm kiến tạo phong cách sống đỉnh cao, bền vững và đầy cảm hứng.

Chính sách hoàn tiền không giới hạn tới 2% cho mọi giao dịch chi tiêu ăn uống, mua sắm, giáo dục, y tế, bảo hiểm… trong nước cũng là điểm nổi bật của thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Private.

Với các chi tiêu nước ngoài, VPBank cũng miễn phí hoàn toàn phí chuyển đổi giao dịch ngoại tệ. Ngân hàng cũng miễn phí thường niên cho chủ thẻ chính thuộc phân khúc Private.

Bộ đôi thẻ VPBank Private, được ngân hàng thiết kế riêng cho từng mục đích, nhu cầu tinh tế và đa dạng của nhóm khách hàng tinh hoa. Bộ đôi thẻ chính là tuyên ngôn về sự vững chắc, bền bỉ và đẳng cấp, phù hợp với nhóm khách hàng thượng lưu. VPBank Private sẽ kiến tạo đặc quyền và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình gìn giữ những giá trị thịnh vượng.