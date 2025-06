VPBank nâng tầm trải nghiệm thẻ với tính năng mới Click to Pay

Click to Pay - Bước tiến mới trong số hóa thanh toán của VPBank

Trong bối cảnh thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ và thói quen tiêu dùng ngày càng dịch chuyển sang môi trường số, tốc độ và tính an toàn trong thanh toán trực tuyến trở thành yếu tố then chốt để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với tư duy đón đầu xu hướng, VPBank đã không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số thông qua việc triển khai đa dạng phương thức thanh toán không chạm như Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay và VPPay, mang lại trải nghiệm nhanh gọn, tiện lợi và an toàn cho khách hàng.

Tiếp nối các giải pháp này, VPBank tiếp tục tiên phong tích hợp Click to Pay - tính năng thanh toán trực tuyến mới cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch chỉ với vài cú nhấp chuột. Theo đó, Click to Pay cho phép khách hàng liên kết thẻ tín dụng với ứng dụng VPBank NEO và thanh toán nhanh chóng tại mọi website có biểu tượng Click to Pay, không cần nhập lại thông tin thẻ. Đây là phương thức thanh toán đơn giản, an toàn và tiện lợi cho mọi giao dịch trực tuyến.

Theo đại diện Visa, VPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á tích hợp tính năng Click to Pay, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường thanh toán điện tử nội địa. VPBank nắm bắt nhanh cơ hội này để đưa công nghệ mới vào ứng dụng thực tiễn, giúp khách hàng sớm trải nghiệm phương thức thanh toán theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngay từ giai đoạn đầu triển khai, chủ thẻ Visa của VPBank đã có thể sử dụng tính năng Click to Pay để thanh toán tại hàng loạt các đối tác như Highland Coffee, Koi Thé, Galaxy Cinema, Aeon eShop, UrBox, Sixdo, Elsa English, LG Electronics Vietnam, British Council… Với mạng lưới đối tác đa dạng lĩnh vực kinh doanh, chủ thẻ VPBank có thể sử dụng Click to Pay để thanh toán cho mọi nhu cầu từ ăn uống, giải trí đến giáo dục và mua sắm.

Để khuyến khích khách hàng trải nghiệm phương thức thanh toán hiện đại này, VPBank giới thiệu chương trình ưu đãi cho cả chủ thẻ ghi nợ và tín dụng Visa. Với thẻ ghi nợ VPBank Visa, khách hàng được nhận 50.000 đồng khi đăng ký thành công Click to Pay, và hoàn thêm 50.000 đồng khi thực hiện giao dịch từ 200.000 đồng trong vòng 30 ngày.

Với thẻ tín dụng VPBank Visa, người dùng sẽ nhận eVoucher 50.000 đồng sau khi đăng ký, đồng thời được hoàn 20% (tối đa 200.000 đồng) khi thanh toán qua Click to Pay tại KOI Thé, AEON eShop, Galaxy Cinema, ACFC, Maison Online, GearVN, Vietrace365, Hop on Hop off…

Không chỉ là một tính năng mới, Click to Pay thể hiện bước đi tiếp theo trong hành trình số hóa lấy khách hàng làm trung tâm của VPBank. Ngân hàng đang không ngừng đầu tư vào các giải pháp công nghệ gắn liền với hành vi tiêu dùng hiện đại - nơi tốc độ, bảo mật và cá nhân hóa được ưu tiên hàng đầu.

Ưu đãi lớn, trải nghiệm xứng tầm

Bên cạnh đổi mới công nghệ, VPBank cũng chú trọng đến các chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ để gia tăng trải nghiệm người dùng. Tiêu biểu là VPBank Day diễn ra vào ngày 15 hàng tháng, mang đến ưu đãi giảm giá sâu tại các đối tác lớn như Shopee, Lazada, Traveloka, Vietnam Airlines, TikTok Shop, Apple.com, Samsung…, được đông đảo khách hàng hưởng ứng.

Mùa hè năm nay, hơn 800 ưu đãi du lịch nghỉ dưỡng cũng được VPBank triển khai tại nhiều điểm đến nổi bật trên cả nước, từ các khách sạn cao cấp như L7 West Lake Hanoi by Lotte, Wyndham Danang Golden Bay, đến các khu nghỉ dưỡng thiên nhiên như Movenpick Resort Cam Ranh, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay…, giúp khách hàng tận hưởng kỳ nghỉ với chi phí tối ưu.

Ngoài ra, khi thanh toán bằng Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay và VPPay, chủ thẻ còn có thể nhận ưu đãi hoàn tiền tại chuỗi cửa hàng tiện lợi, nhà hàng như GS25, Circle K, Pizza Company…

“Chiến lược số hóa của VPBank không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mới, mà tập trung vào việc thiết kế các giải pháp thanh toán gắn với hành vi tiêu dùng và gia tăng giá trị thực cho khách hàng, kiến tạo trải nghiệm tài chính hiện đại, tối ưu lợi ích”, đại diện VPBank chia sẻ thêm.

Nhờ kết hợp giữa công nghệ hiện đại và hệ sinh thái ưu đãi phong phú, thẻ VPBank không chỉ là công cụ thanh toán đơn thuần, mà đã trở thành trợ thủ tài chính đồng hành cùng người tiêu dùng trong mọi hành trình từ chi tiêu hàng ngày đến trải nghiệm sống tiện lợi, từ mua sắm thông minh đến tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.