VPBank hợp tác cùng Vietjet và Visa ra mắt thẻ tín dụng VPBank YoJo Visa Platinum

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Hãng hàng không Vietjet và Tổ chức thẻ quốc tế Visa đã ký kết hợp tác ra mắt thẻ tín dụng VPBank YoJo Visa Platinum với nhiều ưu đãi.

Đây là bước đi chiến lược nhằm kết nối hệ sinh thái dịch vụ giữa 3 thương hiệu lớn, mở ra xu hướng mới trong thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam, nơi mỗi chiếc thẻ không chỉ là công cụ thanh toán, mà còn là “hộ chiếu” cho những trải nghiệm phong phú và tiện lợi.

Ông Phùng Duy Khương - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân VPBank - chia sẻ: “Sự kiện là khởi đầu cho chặng đường hợp tác nhiều tiềm năng giữa các bên, tạo ra trải nghiệm liền mạch, hiện đại, thời thượng cho thế hệ khách hàng trẻ, nơi mọi điểm chạm trong cuộc sống được kết nối và mỗi lần chi tiêu đều là một lần gia tăng sự hài lòng, gắn bó”.

Đại diện 3 bên tại Lễ ký kết (Ảnh: BTC).

Tấm thẻ đại diện cho phong cách sống

VPBank YoJo Visa Platinum được thiết kế trên nền tảng cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hóa tiện ích nhằm gia tăng giá trị sử dụng. Với nhiều hạn mức, thẻ được đánh giá phù hợp đa dạng nhu cầu chi tiêu của khách hàng.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến, VPBank có thể xây dựng ưu đãi riêng cho từng khách hàng dựa trên thói quen chi tiêu, thanh toán của chủ thẻ. Những ưu đãi này được gợi ý ngay trên ứng dụng VPBank NEO, thuận tiện khi sử dụng.

Khách hàng có thể sử dụng thẻ để thanh toán trực tuyến tại website, cửa hàng trên toàn quốc với mức phí chuyển đổi ngoại tệ hấp dẫn, chỉ từ 2%. Chủ thẻ có thể linh động lựa chọn các hình thức thanh toán phổ biến như Tap & pay, Apple Pay, Google Pay hay Garmin Pay…, hướng đến trải nghiệm thanh toán nhẹ nhàng và đơn giản.

Hơn cả một chuyến bay là hàng vạn ưu đãi

Năm 2025, VPBank xây dựng hệ sinh thái thẻ xoay quanh 3 trụ cột chi tiêu gồm: mua sắm thông minh, du lịch trải nghiệm, chăm sóc và phát triển bản thân. Với định hướng này, VPBank thiết kế các dòng thẻ như những phiên bản may đo, phù hợp với từng nhu cầu, phong cách sống, từng bước hoàn thiện một bản đồ ưu đãi toàn diện, giúp khách hàng không chỉ thanh toán thuận tiện mà còn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hiện đại, năng động.

VPBank YoJo Visa Platinum - hơn cả một chuyến bay.

Mọi ưu đãi, từ tích điểm đến nâng hạng hội viên đều được Vietjet xây dựng riêng cho chủ thẻ VPBank. Mỗi chi tiêu từ thẻ tín dụng VPBank YoJo, khách hàng có thể tích điểm tới 10% tương ứng 3.800 Skypoint mỗi tháng và dùng số điểm này để quy đổi thành vé máy bay của Vietjet tại ứng dụng Skyjoy.

Chủ thẻ cũng được nâng hạng lên hội viên vàng của Skyjoy khi đạt đủ điều kiện chi tiêu theo quy định của ngân hàng, như tổng chi tiêu thẻ đạt 60 triệu đồng trong vòng 2 tháng kể từ khi mở thẻ hay tổng chi tiêu tại Vietjet đạt 20 triệu đồng trong 6 tháng gần nhất... Hội viên hạng vàng của Skyjoy sẽ được ưu tiên làm thủ tục tại sân bay, ưu tiên lên máy bay, đổi điểm thưởng, gắn thẻ hành lý.

Bên cạnh đó, khi mua vé máy bay bằng thẻ VPBank YoJo Visa Platinum chủ thẻ cũng sẽ được tặng 1 eSim có thể sử dụng trên hơn 200 quốc gia, tặng 1 chai nước suối miễn phí hay giảm 25% các dịch vụ tiện ích kèm theo khi thanh toán vé máy bay Vietjet.

Song song với những đặc quyền riêng cho mỗi chuyến bay, chủ thẻ VPBank YoJo Visa Platinum cũng sẽ được giảm giá đến 50% tại hơn 2.000 cửa hàng, đối tác ăn uống, du lịch mua sắm như San Fulou, The Pizza Company, Mercure Vũng Tàu, Traveloka, Melia Vinpearl Phú Quốc, Furama Danang Resort, Vincom, Điện máy chợ lớn…

VPBank sẽ miễn phí thường niên thẻ năm đầu tiên sử dụng. Các năm tiếp theo, ngân hàng sẽ tiếp tục miễn mức phí này nếu khách hàng thỏa mãn điều kiện về chi tiêu. Trong giai đoạn ra mắt, VPBank cũng tặng ngay 3.000 Skypoint khi chủ thẻ phát sinh ít nhất 3 giao dịch hợp lệ trong vòng 30 ngày đầu tiên với tổng giá trị đạt từ 3 triệu đồng trở lên. Khách hàng cũng được nhận ngay hơn 10.000 điểm Skypoint trong 30 ngày đầu mở thẻ.

VPBank hiện là một trong những ngân hàng dẫn dầu về thẻ tín dụng tại Việt Nam về cả số lượng thẻ phát hành lẫn doanh số chi tiêu. Với thẻ VPBank YoJo Visa Platinum, VPBank khẳng định cam kết không chỉ đồng hành về tài chính, mà còn đồng hành trong từng khoảnh khắc sống và trải nghiệm của khách hàng, để mỗi chuyến đi không chỉ là di chuyển, mà là một hành trình đáng nhớ và mỗi ưu đãi không chỉ là con số, mà là một phần của phong cách sống trọn vẹn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại https://vietjetyojo.vpbank.com.vn/