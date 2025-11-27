Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO sử dụng tem chống hàng giả công nghệ cao

Khi niềm tin bị thử thách: Lời giải từ công nghệ xác thực mới nhất

Thực trạng dây và cáp điện hàng giả, nhái, hàng kém chất lượng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các sự cố chập điện, cháy nổ, đe dọa tài sản và tính mạng. Các phương pháp xác thực truyền thống như mã QR hay tin nhắn SMS đã bộc lộ kẽ hở và có thể bị sao chép tinh vi.

Trước thách thức đó, Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO tiên phong triển khai giải pháp số hóa định danh sản phẩm thông qua tem khiên thế hệ mới.

Cụ thể, loại tem xác thực chính hãng này ứng dụng công nghệ vân tay ba chiều (Holographic Fingerprint) từ Authentic Vision (Áo). Mỗi tem sở hữu một cấu trúc 3D ngẫu nhiên, trở thành một “vân tay” định danh riêng cho sản phẩm.

Mỗi sản phẩm dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO sẽ sở hữu một tem xác thực theo tiêu chuẩn công nghệ châu Âu (Ảnh: Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO).

Người dùng chỉ cần quét tem thông qua trình duyệt web hoặc qua ứng dụng “CheckIfReal”, thuật toán sẽ đọc và đối chiếu cấu trúc duy nhất này với dữ liệu trên máy chủ. Kết quả xác thực trả về ngay lập tức dưới dạng “có” hoặc “không”. Đồng thời, mỗi lần quét đều được ghi nhận, mang lại sự bảo đảm về nguồn gốc và tính xác thực của sản phẩm.

Đồng bộ và toàn diện

Giải pháp công nghệ xác thực không phải là một hành động đơn lẻ, mà là một phần không thể tách rời trong chiến lược tái định vị toàn diện của dây cáp điện Trần Phú.

Nhận thấy niềm tin của khách hàng được xây dựng từ nhiều điểm chạm, Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO đã làm mới đồng bộ mọi yếu tố, từ công nghệ cho đến bao bì sản phẩm mới giúp củng cố "lá chắn" bảo vệ người tiêu dùng.

Cận cảnh tem mới được áp dụng trên các sản phẩm dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO (Ảnh: Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO).

Theo đó hệ thống bao bì mới của các sản phẩm dây cáp điện Trần Phú được nâng cấp với một loạt các yếu tố then chốt, vận hành đồng nhất để gia tăng giá trị và củng cố niềm tin.

Cơ điện Trần Phú cập nhật logo theo nhận diện mới đã được công bố trước đó; chuẩn hóa hotline chính thức thành 19002255; cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở và nhà máy theo quy định hành chính mới; tuân thủ tiêu chuẩn RoHS 2, hạn chế sử dụng chất nguy hại trong các sản phẩm.

Bằng việc nâng cấp đồng bộ này, Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO không chỉ bán một sản phẩm, mà còn mang đến một giải pháp về sự an tâm.

Đại diện Ban lãnh đạo Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO chia sẻ: "Trong gần 60 năm phát triển, niềm tin của khách hàng là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Việc ứng dụng tem khiên là chiến lược tiếp theo của thương hiệu để thể hiện cam kết đó, đồng thời nâng cao chuẩn mực an toàn và minh bạch trên thị trường”.

Quá trình chuyển đổi, áp dụng tem sản phẩm mới sẽ được Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO triển khai đồng bộ và toàn diện (Ảnh: Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO).

Đại diện công ty cũng cho biết, các lô hàng sản xuất từ ngày 17/11 sẽ sử dụng đồng bộ tem sản phẩm mới có tích hợp tem khiên. Theo đó, các sản phẩm đang có mặt trên thị trường với bao bì và tem phủ cào vẫn là hàng chính hãng 100%, có chất lượng tương đương và tiếp tục được lưu hành cho đến khi hết hàng.

Trong giai đoạn đầu, thị trường sẽ tồn tại song song hai mẫu bao bì. Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO sẽ triển khai các chương trình truyền thông rộng rãi để đảm bảo đối tác và người tiêu dùng nắm rõ thông tin, an tâm lựa chọn.

Với bước đi chiến lược này, Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO không chỉ củng cố vị thế thương hiệu quốc gia mà còn thiết lập một phương thức xác thực hàng chính hãng và minh bạch trên thị trường, đặt sự an toàn của người tiêu dùng làm ưu tiên.