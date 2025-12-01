FE Credit ghi dấu ấn với loạt giải thưởng

Giải thưởng tiếp tục khẳng định nỗ lực của FE Credit (công ty tài chính tiêu dùng thuộc hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) trong đổi mới và đẩy mạnh chuyển đổi số ở các hoạt động cải tiến, từ quản lý, vận hành đến các tiếp thị, truyền thông và xây dựng thương hiệu.

Lần thứ 5 tỏa sáng tại MMA Smarties Vietnam

MMA Smarties Vietnam là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Tiếp thị Di động toàn cầu (MMA Global), nhằm tôn vinh các chiến dịch marketing xuất sắc về tính đa dụng, yếu tố sáng tạo, mức độ khả thi và tầm ảnh hưởng tích cực với người dùng.

Năm 2025, MMA Smarties Vietnam tiếp tục thu hút gần 200 thương hiệu và đại lý quảng cáo tại Việt Nam, với 982 bài dự thi ở 25 hạng mục. Với giải Vàng tại hạng mục “Mô hình đa kênh kết nối trực tuyến và trực tiếp/Bán lẻ kiểu mới/Kênh bán hàng công nghệ mới và sáng tạo” (O2O/New Retail/Innovative and New Tech Sales Channels), FE Credit đã chinh phục Hội đồng giám khảo với chiến dịch “Break the Patterns. Build the Billions - Phá vỡ lối mòn. Kiến tạo tỉ đô”.

FE Credit (công ty tài chính tiêu dùng thuộc hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) nhận giải Vàng và giải Đồng (Ảnh: FE Credit).

Nhiều năm qua, các chiến dịch khuyến mãi mùa Tết luôn là hoạt động thường niên của FE Credit. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhận thấy các “điểm chạm” của khách hàng đang thay đổi nhanh chóng, trong khi vào dịp Tết, hàng loạt chương trình khuyến mãi từ các thương hiệu khiến họ phân vân.

Phá vỡ lối mòn, FE Credit đã chọn hướng tiếp cận “lấy khách hàng làm trung tâm” với chiến lược tiếp thị chọn lọc (Selective Marketing), tập trung vào những “điểm chạm” mà khách hàng dành nhiều thời gian nhất. FE Credit chọn xuất hiện đúng lúc, đúng đối tượng, cho phép thương hiệu tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, mang đến giải pháp phù hợp cho đúng người, đúng nhu cầu và thời điểm.

Theo đại diện FE Credit, chiến dịch không dừng lại ở việc thu hút sự chú ý bằng khuyến mãi, mà còn hướng tới xây dựng niềm tin thông qua việc thấu hiểu khách hàng và giúp họ tự tin bước vào năm mới.

Khách hàng nhận quà may mắn từ FE Credit trong dịp Tết Nguyên đán 2025 (Ảnh: FE Credit).

Bên cạnh giải Vàng ở hạng mục trên, FE Credit còn nhận giải Đồng cho hạng mục “Tiếp thị thời gian thực” (Real-time Marketing) cùng chiến dịch “Lead Gen Reinvented - Smarter Intervention/Tạo khách hàng thế hệ mới - Can thiệp thông minh, hiệu quả vượt trội”.

Chiến dịch tập trung vào hoạt động tạo khách hàng tiềm năng nhờ ứng dụng đồng bộ các nền tảng và định dạng mới như TikTok, livestream, chatbot và voicebot, kết hợp với hệ thống quản lý khách hàng CRM.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng 17% khách hàng tiềm năng và 49% giá trị khoản cấp tín dụng. Hướng tiếp cận mới của FE Credit cho thấy giải pháp sáng tạo đóng vai trò là chìa khóa thành công, thay vì ngân sách lớn.

Trước đó, doanh nghiệp cũng từng nhận các giải Vàng, Bạc và Đồng tại các kỳ MMA Smarties Vietnam 2019, 2021, 2022 và 2024. Hai giải năm nay giúp nâng tổng giải thưởng FE Credit nhận được lên 9 giải.

Khẳng định vị thế trong ngành tài chính tiêu dùng

Trước 2 giải thưởng tại MMA Smarties Vietnam 2025, vào tháng 8/2025, FE Credit nhận giải thưởng “Top 5 công ty uy tín ngành tài chính năm 2025 - nhóm công ty tài chính” từ Vietnam Report.

Tháng 6/2025, FE Credit nhận 3 giải thưởng quan trọng từ Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB, gồm: “Đơn vị dẫn đầu về phát hành thẻ mới” (Leading Licensee in Card Acquisition 2024); “Đơn vị dẫn đầu về tăng trưởng số lượng thẻ kích hoạt tích lũy” (Leading Licensee in Card Activation Balance Increase 2024); và “Đơn vị dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ” (Leading Licensee in Outstanding Spending Volume Growth 2024).

FE Credit nhận giải thưởng “Top 5 công ty uy tín ngành tài chính năm 2025" từ Vietnam Report (Ảnh: FE Credit).

Hơn 15 năm phát triển, FE Credit đã xây dựng nền tảng vững chắc, duy trì vị thế dẫn đầu ngành. Sản phẩm, dịch vụ của FE Credit mang đến những giải pháp tài chính phù hợp cho nhiều người dân, góp phần giảm thiểu tình trạng tín dụng đen. Đến nay, FE Credit đã chinh phục 17 triệu khách hàng, hợp tác hơn 8.300 đối tác và hơn 13.400 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc.

“Các thành tựu năm 2025 không chỉ phản ánh năng lực vượt trội của FE Credit, mà còn minh chứng cho cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam. Với chiến lược phát triển bền vững, sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ cao, FE Credit không ngừng mở rộng và củng cố vị thế trên thị trường tài chính tiêu dùng, tạo động lực mới thúc đẩy toàn ngành và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế”, đại diện thương hiệu cho hay.