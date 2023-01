VPBank công bố tăng trưởng tín dụng ngân hàng mẹ đạt 31% năm 2022

Tăng trưởng huy động

Quy mô vốn chủ sở hữu hợp nhất của VPBank, sau các đợt tăng vốn lớn, đã cán mốc hơn 103.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022. Vốn điều lệ của VPBank đạt hơn 67.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống. Giá trị vốn hóa của ngân hàng lên mốc 12.000 tỷ đồng, giữ vững vị trí ngân hàng tư nhân có mức vốn hóa lớn nhất Việt Nam.

Trong khi đó, huy động từ tiền gửi khách hàng tại ngân hàng riêng lẻ tăng gần 30% so với cuối năm 2021, đóng góp lớn từ khối khách hàng cá nhân (RB) và khối khách hàng SME (tăng 43%). Song song với nguồn vốn nội, uy tín của VPBank trên trường quốc tế đã giúp ngân hàng huy động thành công hơn một tỷ USD từ các tổ chức tài chính toàn cầu, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn cho vay trung và dài hạn và bảo toàn các tỷ lệ an toàn thanh khoản. Tỷ lệ an toàn vốn CAR hợp nhất theo Basel II đạt gần 15%, nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Theo VPBank, nhờ các nỗ lực gia cố nền tảng vốn và tăng cường huy động trong năm 2022, nhà băng này ghi nhận tín dụng tăng trưởng đạt gần 31% tại ngân hàng mẹ, với động lực tăng trưởng tới từ hai khối chiến lược RB và SME - ghi nhận mức tăng 37% so với năm ngoái.

Trụ sở ngân hàng VPBank (Ảnh: VPBank).

Tỷ trọng nguồn thu phí ngày càng tăng

Kết thúc năm 2022, thu nhập hoạt động (TOI) tại ngân hàng riêng lẻ đạt hơn 40.000 tỷ đồng, với động lực đóng góp chính đến từ thu nhập phí với mức tăng 64% so với năm 2021. Trong đó, hoạt động thanh toán, ngân quỹ và POS, dịch vụ bảo hiểm và cấu phần thẻ đóng góp lớn. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên TOI của VPBank đã định hình xu hướng tăng dần đều trong 5 năm vừa qua.

Với chiến lược phát triển bền vững và sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng", VPBank cho biết ưu tiên cho tăng trưởng ổn định, an toàn và bền vững, đi đôi với hoạt động tích cực hỗ trợ khách hàng và nền kinh tế phục hồi.

Cụ thể, ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều gói cho vay ưu đãi với tổng giá trị 7.000 tỷ đồng, mức giảm lãi suất lên tới 1,5% nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân và khách hàng SME tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí hợp lý, góp phần ổn định thị trường, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại quỹ đạo vốn có. Song song với đó, các chương trình hỗ trợ tài chính cho các hoạt động trách nhiệm xã hội cũng được thực hiện trên khắp cả nước.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng hợp nhất tăng 48% so với năm trước. Trong đó, tại ngân hàng riêng lẻ đạt hơn 24.000 tỷ đồng, thể hiện kết quả tích cực qua các chỉ số hiệu quả như chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) lần lượt đạt 3,7%, 25,6% và 19,3%, nằm trong top dẫn đầu thị trường.

Hệ sinh thái đa tầng

Theo đánh giá của VPBank, hậu thuẫn ngân hàng đạt các kết quả kinh doanh khả quan nói trên là sức mạnh của hệ sinh thái đa tầng và công nghệ số - bộ đôi được VPBank chú trọng phát triển và đầu tư trong giai đoạn chiến lược 2018-2022, phục vụ mục tiêu tăng trưởng chất lượng của ngân hàng trong trung và dài hạn.

Thông qua công nghệ, hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính số đã trở thành trụ cột sinh lời, giúp ngân hàng tối ưu hóa nguồn thu. Trong đó, ứng dụng VPBank NEO - Ngân hàng số toàn năng - đã giúp thu hút thêm hơn 2 triệu khách hàng cho VPBank, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng 5,2 triệu khách hàng đăng ký sử dụng sau hơn 2 năm ra mắt. Số lượng giao dịch trên nền tảng VPBank NEO và VPBank NEOBiz đã đạt hơn 230 triệu giao dịch, tăng 86% so với 2021.

Bên cạnh đó, VPBank kỳ vọng việc mở rộng hệ sinh thái với sự tham gia của OPES và VPBankS trong mảng bảo hiểm và chứng khoán trong năm 2022 sẽ giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu, lấn sân sang các lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển như bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản…

Với những cố gắng phát triển bền vững, VPBank đã lần thứ 4 liên tiếp lọt top 20 doanh nghiệp có cổ phiếu nằm trong danh mục Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) của HSX. Điểm phát triển bền vững (ESG) của VPBank, do Moody's đánh giá, cũng nằm trong nhóm cao nhất hệ thống và sánh ngang các ngân hàng trong khu vực.

Cùng với đó, VPBank mới đây đã được Ngân hàng Nhà nước trao tặng bằng khen ghi nhận các nỗ lực cùng thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngành ngân hàng trong giai đoạn 2020-2021.