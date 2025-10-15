VNPAY nhận loạt giải thưởng về doanh nghiệp được yêu thích của CareerViet

Chương trình “Doanh nghiệp được yêu thích” thuộc khuôn khổ Enterprise of Choice 2025 do CareerViet phối hợp cùng Amco Việt Nam thực hiện thường niên từ năm 2013.

Năm 2025, hàng trăm nghìn người đi làm, ứng viên và nhân viên nội bộ trên toàn quốc tham gia khảo sát, phản ánh khách quan mức độ yêu mến và tin tưởng của người lao động với các thương hiệu tuyển dụng Việt Nam.

Theo kết quả xếp hạng chính thức, VNPAY giữ vị trí số 1 trong nhóm ngành công nghệ thông tin - khối doanh nghiệp lớn, đồng thời góp mặt trong nhiều hạng mục nổi bật khác: “Top 12 doanh nghiệp được yêu thích nhất”, “Top 7 doanh nghiệp được nhân viên nội bộ yêu thích nhất” và “Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Đại diện VNPAY tại Lễ vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích 2025” (Ảnh: BTC).

Thương hiệu tuyển dụng hàng đầu trong ngành công nghệ

Thành lập năm 2007, VNPAY là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tài chính, phát triển hệ sinh thái thanh toán số và dịch vụ tiêu dùng toàn diện.

Không chạy theo thị trường, VNPAY chọn cách dẫn dắt xu hướng, khi sớm tích hợp các tiện ích mua sắm, đặt vé, thanh toán hóa đơn, xem phim, di chuyển... ngay trong ứng dụng ngân hàng - một bước đi định hình tiêu chuẩn mới cho mobile banking Việt Nam.

VNPAY cũng là đơn vị đầu tiên triển khai thanh toán QR code tại Việt Nam, mở ra giai đoạn phổ cập thanh toán số toàn diện, QR code đã trở thành biểu tượng của lối sống không tiền mặt, với gần 600.000 điểm chấp nhận VNPAY-QR, tích hợp trên hơn 30 ứng dụng ngân hàng và 15 ví điện tử, phục vụ khoảng 60 triệu người dùng.

Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện tại VNPAY (Ảnh: VNPAY).

VNPAY đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, cung cấp bộ giải pháp từ VNPAY-Invoice, VNPAY-CA, VNeDOC đến PhonePOS và cổng thanh toán điện tử. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị.

Bên cạnh việc dẫn đầu trong đổi mới sản phẩm, VNPAY còn được biết đến với môi trường làm việc hiện đại và nhân văn, nơi công nghệ và con người cùng phát triển.

Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên 5 giá trị cốt lõi “Sáng tạo - trách nhiệm - tận tâm - chân thành - trung thực”, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong môi trường đó, mỗi nhân viên được khuyến khích phát huy năng lực, sáng tạo và chia sẻ tinh thần gắn bó lâu dài với tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phúc - Giám đốc Nhân sự VNPAY - chia sẻ: “Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của toàn thể đội ngũ. Với VNPAY, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng không chỉ dừng ở việc thu hút nhân tài, mà là hành trình kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng - nơi mỗi người đều có cơ hội phát triển và tạo ra giá trị cho xã hội”.

Để duy trì sức hút thương hiệu, VNPAY đầu tư mạnh vào năng lực công nghệ lõi, yếu tố được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Doanh nghiệp sở hữu hơn 2.000 kỹ sư và chuyên gia công nghệ, làm chủ các xu hướng hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing) và chuỗi khối (Blockchain).

Một buổi chia sẻ kiến thức AI cho các phòng ban tại VNPAY (Ảnh: VNPAY).

Tại VNPAY, AI cũng được xem là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ và quản trị doanh nghiệp. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng sâu vào nhiều hoạt động, từ tối ưu quy trình làm việc nội bộ, đến phát triển dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khát vọng đưa công nghệ Việt ra thế giới là động lực xuyên suốt hành trình phát triển của VNPAY. Bên cạnh việc mở rộng hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp trong nước, đơn vị này còn tăng cường liên kết với các đối tác thanh toán quốc tế, góp phần quảng bá năng lực công nghệ Việt ra thị trường toàn cầu.

Từ môi trường làm việc nhân văn đến tầm nhìn phát triển dài hạn

Tại VNPAY, chính sách phúc lợi được coi là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững, hướng đến việc chăm lo toàn diện cho đời sống và trải nghiệm làm việc của nhân viên.

Doanh nghiệp xây dựng môi trường hiện đại, linh hoạt, khuyến khích sáng tạo với không gian mở, khu vực thư giãn và giờ làm việc linh hoạt.

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe, khám định kỳ, đào tạo chuyên môn - kỹ năng mềm, cùng chuỗi hoạt động gắn kết nội bộ như team building, ngày hội thể thao hay du lịch thường niên giúp mỗi thành viên vừa phát triển, vừa gắn bó hơn với tổ chức.

Trên hành trình gần hai thập kỷ, VNPAY định hình hình ảnh một doanh nghiệp vì con người, nơi nhân tài được trao cơ hội, được lắng nghe và được truyền cảm hứng để sáng tạo. Đây chính là nền tảng giúp VNPAY bền bỉ duy trì vị thế trong nhóm những thương hiệu nhà tuyển dụng được yêu thích nhất Việt Nam.

Dấu ấn phát triển bền vững và tầm ảnh hưởng xã hội

Song hành cùng phát triển kinh doanh, VNPAY còn chú trọng phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Doanh nghiệp luôn kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, đưa dịch vụ tài chính hiện đại đến cả vùng sâu vùng xa, đồng thời triển khai nhiều hoạt động cộng đồng, từ hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ đến các chương trình thiện nguyện, góp phần lan tỏa giá trị tích cực.

Nhân sự tại VNPAY hăng hái tham gia các dự án tình nguyện (Ảnh: VNPAY).

Những nỗ lực đó giúp VNPAY được người lao động yêu mến và cộng đồng ghi nhận như một doanh nghiệp công nghệ Việt nổi bật về phát triển bền vững, sáng tạo và nhân văn.

Với những thành tích nổi bật, VNPAY đã củng cố vị thế doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển nhân lực là nền tảng vững chắc cho hành trình kiến tạo tương lai số của đất nước.