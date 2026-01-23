Công ty chứng khoán của Finhay đổi tên

Việc thay đổi tên gọi này là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa cơ cấu tổ chức và thương hiệu giữa Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam (Finhay) và các công ty thành viên.

Những cập nhật mới quan trọng

Cùng với tên gọi mới, Chứng khoán Finhay sẽ triển khai cập nhật bộ nhận diện thương hiệu, bao gồm logo, thay đổi địa chỉ website và đổi tên ứng dụng. Cụ thể, logo VNSC by Finhay thay đổi thành logo Finhay Securities, website vnsc.vn sẽ được đổi thành fhsc.com.vn.

Chứng khoán Finhay đổi tên ứng dụng (Ảnh: Finhay).

Những thay đổi của Chứng khoán Finhay (Ảnh: Finhay).

Bên cạnh đó, ứng dụng VNSC by Finhay đổi tên thành ứng dụng Finhay, với thiết kế giao diện và trải nghiệm được cập nhật theo định hướng hiện đại và tối giản. Sự thay đổi về hình ảnh thương hiệu giúp Finhay khoác lên mình lớp áo mới, qua đó nâng cao khả năng nhận diện và trải nghiệm thương hiệu cho khách hàng trên toàn bộ hành trình tài chính.

Tên gọi và bộ nhận diện thương hiệu mới thể hiện tinh thần không ngừng đổi mới, linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh của Finhay là Fintech tiên phong trong bối cảnh thị trường tài chính không ngừng chuyển động.

Sự thay đổi về nhận diện thương hiệu đồng thời là bước tiến giúp quá trình mở rộng thêm các dịch vụ tài chính khác trong tương lai của Finhay trở nên đồng bộ và có hệ thống hơn khi thể hiện đúng tinh thần cũng như giá trị cốt lõi của Finhay từ trước đến nay: nhiệt huyết, đổi mới sáng tạo và đáng tin cậy.

Ông Nghiêm Xuân Huy - Nhà sáng lập Finhay - chia sẻ: “Sự thay đổi này nhằm bảo đảm tính nhất quán về hình ảnh trong toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của Finhay, đồng thời một lần nữa khẳng định triết lý lấy người dùng làm trung tâm của chúng tôi.

Với quyết tâm xây dựng hệ sinh thái Finhay theo hướng ngày càng mở rộng và nâng cao trải nghiệm, cũng như đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng, trong tương lai gần, Finhay có thể đồng hành để phục vụ mọi nhu cầu tài chính hàng ngày của người dùng, không chỉ là các hoạt động tích lũy, đầu tư, mà còn là chi tiêu, mua sắm, giải trí, bảo hiểm… và còn những sản phẩm hay đột phá hơn nữa”.

Trước đó, vào tháng 2/2022, Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam (doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ) đã mua lại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC).

Từng bước hiện thực hoá chiến lược “tài chính rộng”

Việc đổi tên này không chỉ là sự thay đổi về mặt nhận diện, mà còn là bước tiến mạnh mẽ giúp Finhay khẳng định sự thống nhất toàn diện về tầm nhìn, mục tiêu và trải nghiệm trên hành trình hiện thực hóa chiến lược "tài chính rộng".

“Tài chính rộng” là cách hiểu toàn diện về tài chính, không chỉ xoay quanh kiếm tiền hay đầu tư, mà bao gồm toàn bộ các quyết định liên quan đến tiền trong cuộc sống của một cá nhân, gia đình hoặc tổ chức.

Không chỉ có kiếm tiền, chi tiêu và đầu tư, “tài chính rộng” là tổng hợp của các yếu tố khác liên quan đến tiền: thu nhập, sức khoẻ tài chính, bảo hiểm, phòng ngừa rủi ro tài chính, tư duy tài chính, chi phí giải trí và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Nói một cách dễ hiểu, “tài chính rộng” bao hàm tất cả các yếu tố liên quan đến tiền trong đời sống thường nhật. Tiền bạc sẽ đóng vai trò là một công cụ phục vụ mọi nhu cầu của cuộc sống và từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xuất phát điểm là một ứng dụng tích lũy và đầu tư, giờ đây, với chiến lược “tài chính rộng”, Finhay được nâng cấp trở thành một Daily Financial App (Ứng dụng tài chính hàng ngày) phục vụ mọi nhu cầu tài chính của người dùng một cách dễ dàng và thuận tiện.

Hàng triệu người Việt có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có trên ứng dụng Finhay đáp ứng mọi nhu cầu tài chính cơ bản hàng ngày từ chi tiêu đến tích lũy và đầu tư, sử dụng các dịch vụ tiện ích khác ngay trên 1 nền tảng theo cách thức hay và thú vị hơn.

Bên cạnh các sản phẩm tài chính từ công ty chứng khoán, Finhay đã và đang tích cực mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính cùng các đối tác như: Dragon Capital, MSIG Việt Nam... cùng nhiều đối tác khác như ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử..

