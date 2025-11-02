Vinimex được vinh danh tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN với mô hình phát triển bền vững

Sự công nhận này không chỉ ghi dấu hành trình 15 năm mà còn cho thấy sự tương đồng trong triết lý kinh doanh của Vinimex với các xu thế phát triển bền vững của khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN là diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, quy tụ các nhà lãnh đạo chính phủ, các tập đoàn lớn và các chuyên gia kinh tế để thảo luận về những định hướng phát triển chung.

Năm nay, các chủ đề trọng tâm xoay quanh việc xây dựng một nền kinh tế xanh, chuỗi cung ứng tự cường và vai trò của doanh nghiệp trong việc tạo ra các tác động xã hội tích cực.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Vinimex Group được trao giải “Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN” và danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu ASEAN” dành cho bà Trần Vũ Quỳnh Như – Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Những ghi nhận này cho thấy mô hình kinh doanh lấy sự bền vững và trách nhiệm xã hội làm trọng tâm ngày càng được cộng đồng quốc tế công nhận.

Sự cộng hưởng từ triết lý kinh doanh bền vững

Trong suốt 15 năm hoạt động, Vinimex đã theo đuổi triết lý "Hạt mầm gieo từ tâm". Triết lý này được thể hiện qua ba trụ cột chính: trách nhiệm với cộng đồng, phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao chuỗi giá trị nông sản Việt.

Giải thưởng “Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN” ghi nhận quá trình xây dựng niềm tin của doanh nghiệp với đối tác và người tiêu dùng, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, năng lực vận hành, độ phủ thị trường và uy tín thương hiệu.

Vinimex được vinh danh ở hạng mục này nhờ hoạt động kinh doanh tại các thị trường trong khu vực như Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines.

Bà Phan Thị Thu Liễu – Phó tổng giám đốc Vinimex Group - đại diện nhận giải thưởng “Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN”.

Song song đó, danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu ASEAN” được trao cho bà Trần Vũ Quỳnh Như nhằm ghi nhận vai trò của nhà lãnh đạo trong việc dẫn dắt doanh nghiệp theo đuổi một triết lý kinh doanh nhân văn, kiến tạo những giá trị bền vững không chỉ về mặt kinh tế mà còn cho xã hội.

Bà Phan Thị Thu Liễu thay mặt Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Trần Vũ Quỳnh Như nhận giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu ASEAN”.

Bước tiến mới với trợ lý nông nghiệp AI Đom Đóm

Sự kiện cũng là dịp để Vinimex chia sẻ về định hướng tương lai, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số nông nghiệp. Doanh nghiệp cho biết đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện trợ lý nông nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Đom Đóm.

Đom Đóm (AI) – người bạn đồng hành của người nông dân Việt Nam

Đây là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn của tập đoàn trong việc ứng dụng công nghệ cao để giải quyết các bài toán thực tiễn của ngành. Theo ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Công nghệ của Vinimex AI Lab, Đom Đóm được thiết kế như một người bạn đồng hành của nhà nông.

“Hệ thống được huấn luyện dựa trên kho dữ liệu lớn về nông nghiệp Việt Nam, có khả năng hiểu bối cảnh và ngôn ngữ địa phương. Thông qua việc phân tích hình ảnh do người nông dân cung cấp, ứng dụng có thể giúp chẩn đoán tình hình sâu bệnh, đánh giá sức khỏe cây trồng.

Ngoài ra, Đom Đóm còn tích hợp các mô hình dự báo thời tiết và giá cả thị trường, giúp bà con chủ động hơn trong việc sản xuất, tối ưu hóa chi phí và hướng tới một quy trình canh tác bền vững, giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc trừ sâu”, ông Trí chia sẻ.

“Việc được vinh danh tại diễn đàn kinh doanh hàng đầu khu vực là bệ phóng quan trọng, tạo động lực để Vinimex tiếp tục hành trình nâng cao giá trị nông sản và mộc dược Việt trên thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong việc kiến tạo một nền nông nghiệp thông minh và bền vững”, đại diện Vinimex chia sẻ.