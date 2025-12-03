Vinh Wellness đưa collagen cá tra Việt Nam ra thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, đơn vị này được biết đến với tên thương hiệu Vinh Wellness, biểu trưng cho tầm nhìn của Vinh Hoan trong việc mang nguồn dinh dưỡng tự nhiên từ cá tra Việt Nam đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe.

Vinh Wellness liên tục nghiên cứu và giới thiệu các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến ra thị trường quốc tế. Trong bối cảnh ngành thực phẩm bổ sung toàn cầu không ngừng đổi mới, các hội chợ triển lãm quốc tế là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp giới thiệu những sáng tạo đột phá.

Vinh Wellness tạo dấu ấn khác biệt khi biến nguồn da cá tra Việt Nam thành collagen và gelatin cao cấp, mở ra hướng đi mới giàu tiềm năng cho ngành nguyên liệu sức khỏe.

Các sản phẩm collagen và gelatin của Vinh Wellness đạt các chứng nhận quốc tế như BRC, GMP, Halal; có độ tinh khiết cao và đáp ứng toàn diện các tiêu chí về truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và lợi ích sinh học.

Đây chính là nền tảng giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế trong hành trình đổi mới của ngành thực phẩm bổ sung toàn cầu.

Tại hội chợ Hi Japan Tokyo Nhật Bản, Vinh Wellness trưng bày những cải tiến mới nhất về collagen và gelatin, hướng đến ứng dụng trong làm đẹp, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Vinh Wellness).

Năm 2025, Vinh Wellness tiếp tục khẳng định dấu ấn thương hiệu Việt trên thị trường nguyên liệu collagen toàn cầu khi tham gia loạt sự kiện quốc tế như IFT Chicago (Mỹ), CPHI Korea (Hàn Quốc) và Vitafoods Europe (Tây Ban Nha), Vitafoods Asia (Thái Lan), Hi Japan (Nhật Bản).

Từ những thành công đạt được, trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục góp mặt tại chuỗi hội chợ chuyên ngành hàng đầu gồm Vitafoods Europe, Vitafoods Asia, Fi Asia và SupplySide Global USA.

Việc hiện diện liên tục tại các sự kiện quy mô toàn cầu không chỉ giúp Vinh Wellness mở rộng tiếp cận các thị trường trọng điểm, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu nguồn nguyên liệu collagen từ cá nước ngọt đến với cộng đồng chuyên gia, nhà sản xuất trên toàn thế giới.

Với lộ trình tham dự đa dạng ở các thị trường trọng điểm và chiến lược quốc tế hóa rõ ràng, hành trình năm 2026 của Vinh Wellness hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động nổi bật. Đây cũng là dịp để giới chuyên môn và khách hàng toàn cầu theo dõi bước tiến mới của một doanh nghiệp Việt đang từng bước khẳng định vị thế trong ngành collagen tự nhiên.

“Nhu cầu collagen từ cá đang tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu và Vinh Wellness đang khẳng định vị thế tiên phong trong xu hướng này. Doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị - từ con giống, nuôi trồng, chế biến đến đóng gói - để đảm bảo sản phẩm đạt độ tinh khiết, truy xuất rõ ràng và chất lượng ổn định.

Mô hình khép kín từ vùng nuôi đến thành phẩm cũng cho thấy sự cam kết phát triển bền vững, tiêu chí ngày càng được các nhà mua hàng quốc tế đặt lên hàng đầu”, đại diện Vinh Wellness chia sẻ.

TS Lê Thị Thu Thảo trình bày tại hội thảo kỹ thuật của Vinh Wellness ở hội chợ Vitafoods Asia (Ảnh: Vinh Wellness).

Được hậu thuẫn từ Tập đoàn Vĩnh Hoàn - nhà xuất khẩu cá tra hàng đầu Việt Nam - Vinh Wellness phát triển mạnh mẽ các sản phẩm collagen và gelatin giá trị cao.

Đại diện Vinh Wellness cho biết, sau khi thu hoạch, cá tra tươi sống được đưa vào nhà máy và chế biến thành collagen tinh khiết trong vòng 24 giờ bằng công nghệ hiện đại, quy trình tinh sạch tiên tiến.

Collagen từ cá tra của Vinh Wellness được áp dụng công nghệ thủy phân enzyme, nhờ đó sản phẩm duy trì được trọng lượng phân tử tối ưu và giữ nguyên các cấu trúc sinh học, trong đó có Gly-Pro-Hyp tripeptide - hoạt chất hỗ trợ sức khỏe da, xương khớp và mô liên kết.

Các đối tác quốc tế cũng dành sự tin tưởng lớn cho sản phẩm của Vinh Wellness. Tiến sĩ Do-un Kim, CEO Newtree - chủ sở hữu thương hiệu Evercollagen (Hàn Quốc) chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi hợp tác cùng Vinh Wellness. Chất lượng sản phẩm cao cấp cùng cam kết minh bạch và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng đã để lại nhiều ấn tượng.

Dòng sản phẩm mới nhất là một bước đột phá, mở ra tiềm năng lớn cho cả ngành thực phẩm bổ sung và dược phẩm. Chúng tôi tin tưởng vào triển vọng phát triển và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Vinh Wellness để mang đến giải pháp sức khỏe chất lượng cho người tiêu dùng toàn cầu”.

Song song với đó, Vinh Wellness tiếp tục phát huy năng lực R&D (nghiên cứu và phát triển), đổi mới sản phẩm, phát triển các giải pháp collagen tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của thương hiệu và khách hàng B2B, vượt xa khuôn khổ nguyên liệu tiêu chuẩn.

Bằng việc kết hợp nguồn nguyên liệu bền vững, công nghệ chế biến tiên tiến cùng định hướng phát triển dựa trên nghiên cứu, Vinh Wellness không ngừng củng cố vị thế trong ngành collagen cá toàn cầu, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị dinh dưỡng quốc tế.