Vikki Bank triển khai gói tín dụng ưu đãi cho người dân vùng lũ

Hòa chung tinh thần tương thân tương ái và đồng hành cùng cộng đồng trước những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, Ngân hàng Số Vikki triển khai gói tín dụng ưu đãi đến 10.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại các tỉnh, thành bị ảnh hưởng nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh và ổn định đời sống.

Chương trình được triển khai từ nay đến 31/03/2026, với thời hạn ưu đãi vay linh hoạt lên đến 6 tháng và hạn mức tài trợ đến 100% nhu cầu vốn. Thông qua gói hỗ trợ này, Vikki kỳ vọng giúp khách hàng dễ dàng bổ sung nguồn vốn cần thiết, giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn.

Chương trình hướng đến khách hàng tại các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề như: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk.

Vikki triển khai gói tín dụng ưu đãi đến 10.000 tỷ đồng giúp bà con vùng lũ ổn định đời sống.

Theo đó, Vikki áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi đặc biệt đối với từng nhóm khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Cụ thể, với nhóm khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng giảm lãi suất đến 1,5%/năm cho khoản vay mới, giảm đến 1%/năm đối với khoản vay mới của khách hàng mới và giảm đến 0,5%/năm đối với khoản vay đang còn dư nợ.

Ngoài ra, Vikki cũng sẽ miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước cho khách hàng doanh nghiệp gặp khó khăn vì bão lũ, bao gồm chuyển khoản nội bộ, liên ngân hàng, cùng các dịch vụ tra soát và hủy lệnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được sử dụng miễn phí toàn bộ các gói dịch vụ ngân hàng điện tử (Basic, Silver, Gold)...

Vikki cũng sẽ miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước cho khách hàng doanh nghiệp.

Với khách hàng cá nhân, khi vay có tài sản bảo đảm sẽ được áp dụng ưu đãi giảm tối đa 1,5% trong vòng 6 tháng cho mục đích vay tiêu dùng phục vụ đời sống và giảm tối đa 1% trong 6 tháng cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Vay tín chấp dành cho phụ nữ, lãi suất áp dụng chỉ từ 8%/năm (mức hiện tại là 9%/năm).

Riêng với tiết kiệm, khách hàng được cộng thêm 0,3%/năm cho tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng (áp dụng tại quầy) và có cơ hội tham gia chương trình quay số nhận vàng mỗi ngày nếu ở trong khu vực ảnh hưởng của bão lũ.

Song song với gói tín dụng ưu đãi, Vikki cũng ưu đãi với thẻ tín dụng VikkiGO+. Đây là giải pháp tài chính linh hoạt giúp khách hàng cá nhân có thêm công cụ tài chính hữu ích để thanh toán, dự phòng chi tiêu và tiếp cận tín dụng nhanh chóng hơn sau thiên tai. VikkiGO+ có nhiều ưu điểm nổi bật như kết hợp thẻ thanh toán thẻ tín dụng trong một thẻ, miễn phí rút tiền tại hơn 700 ATM Vikki Bank trên toàn quốc, có hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng cùng miễn lãi lên đến 55 ngày và miễn phí phát hành, phí thường niên.

Gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng sẽ được triển khai từ nay đến 31/3/2026.

Bên cạnh chính sách lãi suất cạnh tranh, Ngân hàng Số Vikki còn linh hoạt áp dụng nhiều đặc quyền ưu đãi như miễn, giảm các loại phí dịch vụ nhằm giảm thiểu tối đa chi phí tài chính. Quy trình xét duyệt hồ sơ được chuẩn hóa, đơn giản hóa và thông báo kết quả trong ngày, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Việc triển khai gói tín dụng ưu đãi sau bão là minh chứng cho nỗ lực của Ngân hàng Số Vikki trong việc đồng hành, sẻ chia cùng doanh nghiệp và người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định vận hành, khôi phục chuỗi cung ứng và góp phần tạo dựng nền tảng phát triển bền vững sau thiên tai.

Qua chương trình này, Vikki tiếp tục khẳng định sứ mệnh mang đến các giải pháp tài chính số linh hoạt, thiết thực và hiện đại, góp phần tạo dựng môi trường phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên cả nước.

Thông tin liên hệ:

Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank)

Điện thoại: 1900 6608

Website: www.vikkibank.vn / Email: info@vikkibank.vn