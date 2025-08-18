Viglacera thúc đẩy kinh tế địa phương từ các khu công nghiệp thế hệ mới

Việt Nam là một trong những điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi, lực lượng lao động dồi dào và đặc biệt là làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ ba đang diễn ra mạnh mẽ. Làn sóng này không chỉ đòi hỏi Việt Nam mở rộng quy mô hạ tầng công nghiệp, mà còn nâng tầm chất lượng các khu công nghiệp (KCN) theo hướng hiện đại, bền vững.

Đó là cơ hội cho những nhà phát triển KCN chuyên nghiệp để mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Không chỉ xây dựng hạ tầng để đón đầu FDI, đây còn là lực đẩy giúp các địa phương cải thiện thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, phát triển đô thị và thúc đẩy an sinh xã hội.

Khu công nghiệp Đồng Văn IV của Viglacera.

Sau hơn 25 năm phát triển, Viglacera hiện sở hữu 16 KCN, cung cấp mặt bằng sản xuất, tích hợp đồng bộ hệ thống tiện ích: giao thông kết nối, điện trung thế, cấp - thoát nước, xử lý nước thải, viễn thông, logistics và nhà ở công nhân...

Chính nhờ hệ thống hạ tầng bài bản, các KCN của Viglacera thu hút hơn 400 nhà đầu tư với tổng quỹ đất hơn 4.500ha. Tổng vốn đầu tư thu hút khoảng 20 tỷ USD từ các tập đoàn điện tử, công nghệ cao như Samsung, Amkor Technology, MCC (Yangjie), Qisda, Foxconn, BYD... Đây là nguồn lực tạo ra chuỗi giá trị sản xuất mới, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và tăng trưởng GDP cho các địa phương nơi Viglacera có mặt.

Thực tế cho thấy, các KCN do Viglacera đầu tư tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Phú Thọ... đóng góp đáng kể giúp gia tăng ngân sách và tái đầu tư hiệu quả tại các địa phương.

Mỗi KCN sau khi đi vào hoạt động ổn định đều tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp cho người dân. Họ còn được thụ hưởng một hệ sinh thái sống ổn định với nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trạm y tế, trường mầm non, siêu thị tiện ích... để an cư, lập nghiệp.

Nhà ở xã hội do Viglacera xây dựng tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh.

Không chỉ đóng vai trò công nghiệp hóa, các khu công nghiệp do Viglacera phát triển còn là hạt nhân thúc đẩy đô thị hóa vùng ven và hình thành các đô thị vệ tinh hiện đại. Các dự án như gần đây như Thuận Thành (Bắc Ninh), KCN Đông Mai (Quảng Ninh) Sông Công II (Thái Nguyên)... đã và đang thúc đẩy giá trị sử dụng đất xung quanh tăng cao, hệ sinh thái thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, hạ tầng đô thị mở rộng theo hướng quy hoạch hiện đại và bền vững. Từ đó, hình thành các cụm dân cư - dịch vụ mới, góp phần giảm tải cho các đô thị trung tâm và tạo ra cực tăng trưởng mới tại các tỉnh thành.

Trong xu thế toàn cầu hướng tới phát triển xanh và bền vững, Viglacera cũng tiên phong trong việc xây dựng mô hình KCN xanh - thông minh.

Tại nhiều KCN, Viglacera tập trung các giải pháp tăng cường đầu tư vào hệ thống sử dụng tiết kiệm năng lượng và năng lượng sạch, hệ thống tự động hóa kiểm soát hóa chất trong cấp nước và xử lý nước thải, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số với hệ thống kiểm soát an ninh ứng dụng AI...

Trên hành trình phát triển, Viglacera xác định vai trò là đối tác đồng hành lâu dài của các địa phương. Doanh nghiệp không chỉ cung cấp quỹ đất công nghiệp, mà còn tham gia quy hoạch vùng, thúc đẩy liên kết giao thông, phát triển nhà ở xã hội và cùng địa phương phát triển nhân lực chất lượng. Đây là chìa khóa để các khu công nghiệp của Viglacera không chỉ như một “vùng sản xuất” đơn thuần, mà trở thành một hệ sinh thái phát triển toàn diện, lấy con người và chất lượng sống làm trung tâm.

Trong bức tranh phát triển kinh tế địa phương, khu công nghiệp đóng vai trò như một trong những “đòn bẩy chiến lược”. Và với tư duy phát triển bài bản, cách làm chuyên nghiệp, cam kết lâu dài và tầm nhìn bền vững, Viglacera đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam, không chỉ kiến tạo không gian sản xuất mà còn góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội cho các vùng đất mà họ đồng hành.